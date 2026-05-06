Corte tumba impuestos a generadoras de energía por emergencia económica y ordena devolver dinero recaudado

La Corte Constitucional tumbó el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, mediante el cual el Gobierno había impuesto nuevos cobros a las empresas generadoras de energía en Colombia en el marco de la emergencia económica.

La norma contemplaba dos medidas principales. La primera era una contribución parafiscal del 2,5% que debían pagar las generadoras sobre sus utilidades antes de impuestos correspondientes a 2025.

La segunda establecía una contraprestación temporal en energía para los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista. Esta medida consistía en entregar un porcentaje de la energía vendida en bolsa para asegurar la continuidad del servicio en empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.

El fallo fue adoptado por unanimidad, con una votación de 8-0. El magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño aclaró su voto, mientras que Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó por un impedimento debidamente sustentado.

Cabe recordar que este decreto ya había sido suspendido provisionalmente desde el 6 de febrero.