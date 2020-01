Maduro abre la puerta a restablecer relaciones con Colombia

“Estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el Gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas, y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules. Iván Duque, escúchame”. Con estas palabras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tendió una rama de olivo al Gobierno colombiano, con quien no existen hoy en día relaciones diplomáticas.

Maduro, durante un evento de representantes de Fedeindustria hizo un paréntesis en los temas del encuentro para referirse a Aída Merlano y su captura y posterior envío a la cárcel en el vecino país.

El presidente venezolano mostró imágenes de la excongresista colombiana siendo trasladada por al menos una docena de miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que la capturaron en Maracaibo y luego la trasladaron a Caracas, en donde permanecerá en prisión preventiva por órdenes del Ministerio Público venezolano y un juez del estado de Zulia.

Durante su intervención, Maduro insistió en que Duque hizo “una ridiculez” al solicitar la extradición de Merlano al presidente interino Juan Guaidó, a quien el Gobierno Nacional reconoce como el Jefe de Estado legítimo de Venezuela, por encima de Maduro.

“Iván Duque no es estadista, no está a altura de dirigir un estado. Venezuela y Colombia estamos obligados a tener cooperación, sobretodo en seguridad. Lo dije ayer (martes) y lo repito hoy, tenemos más de 30 personas y no sabemos a quién entregárselas porque el Gobierno de Iván Duque no las ha solicitado”, dijo Maduro a manera de argumento para justificar la necesidad de restablecer relaciones bilaterales a nivel de cónsules.

El mandatario venezolano dijo que pese a diferencias con países europeos, estos han mantenido presencia diplomática en ese territorio, por lo que hizo un llamado a Duque para reactivar ese canal.

Justamente un día antes de estas declaraciones, Maduro había tachado de “ridiculez” el anuncio de que el Gobierno de Colombia va a pedir en extradición a Aída Merlano a Juan Guaidó.

Maduro habló sobre el tema en una reunión con el Partido Socialista Unido de Venezuela, y allí dijo en tono burlón que en Venezuela los órganos públicos funcionan mejor que en Colombia y dijo que Duque demuestra una “obsesión antibolivariana”, y destacó que pese a las diferencias ideológicas y polícticas con Álvaro Uribe, durante su gobierno se entregaron “100 capos que vinieron a refugierse a Venezuela”.

Al tiempo que Maduro entregaba estas declaraciones, la justicia venezolana imputó tres cargos penales a la excongresista Aída Merlano, capturada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Maracaibo en la tarde del lunes. Se trata de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.

El hombre capturado junto a Merlano, y el que fue identificado como Yeico Vargas, quien además sería la actual pareja sentimental de la excongresista, también fue imputado. Él, por encubrimiento y Asociación para delinquir.

Esta información fue confirmada por el fiscal general de la república, Tarek William Saab, quien escribió un mensaje en redes sociales en el que entrega los datos sobre Merlano y Vargas, confirmando que el proceso se hizo a través del Ministerio Público venezolano y ante juzgados de Zulia.

Poco menos de 24 horas después, el Tribunal Décimo Tercero de Control Estatal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia dictó prisión preventiva contra la prófuga colombiana Aída Merlano, quien fue detenida el lunes en Maracaibo.

Yeico Manuel Vargas Silvera, quien hizo parte del equipo de trabajo legislativo de Merlano y quien fue capturado con ella, también fue enviado a prisión, él acusado por encubrimiento y asociación para delinquir

El Tribunal del estado Zulia decretó el procedimiento ordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Tanto Merlano como Vargas Silvera serán recluidos en el Comando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado en el Helicoide de Caracas.

En cuanto a la solicitud de extradición, Guaidó aseguró este lunes que solicitará a la Interpol su colaboración para hacer efectivas las solicitudes del Gobierno colombiano en relación a la excongresista. “El Gobierno legítimo de Venezuela dará toda la colaboración posible en el actual contexto de secuestro institucional que atraviesa nuestro país para brindar al Gobierno hermano de Colombia el marco jurídico e institucional necesario para facilitar el retorno dela excongresista a su país”, agregó Guaidó.

Según el presidente interino del vecino país, los funcionarios venezolanos están en la obligación de notificar oficialmente al Gobierno de la República de Colombia sobre la captura de la excongresista colombiana, Aida Merlano.