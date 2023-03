Exnarcos, funcionarios y empresarios: ¿quién es quién en el caso Nicolás Petro?

“Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones (...) Esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros ”, fue lo que le expresó Nicolás a su exesposa Day el pasado 28 de junio.

Nicolás Petro ha insistido en su inocencia desde que se destapó el escándalo. Aseguró que nunca recibió dineros calientes y que tampoco está implicado en supuestos sobornos a narcos para subirlos a la paz total del gobierno de su padre.

“Me vinculam con el señor ‘Santa López Sierra’ y el ‘Turco Hilsaca’, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente”, explicó Nicolás Petro en un comunicado.

El hombre ha insistido en que todo el escándalo se trata de un ataque político que lo quiere destruir en su carrera y en su persona. Sin embargo, eso lo deberá dejar claro su defensa en los procesos que ya se gestan en su contra en la Procuraduría y la Fiscalía.

De acuerdo con abogados consultados por esta redacción, Nicolás Petro podría responder por los delitos de enriquecimiento ilícito (hasta 22 años de prisión) y cohecho (12 años).

A este proceso se le sumaría su posible participación en la red de abogados corruptos que estarían sobornando presos y narcos para subirlos, de manera engañosa, al bus de la paz total.