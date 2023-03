“No los conozco ni he recibido apoyo”: Nicolás Petro ante supuesta financiación de exnarco Santa Lopesierra y del Turco Hilsaca

Frente a ello, Petro divulgó un comunicado en el que dice no conocer ni a Lopesierra ni al Turco Hilsaca : “Son personas a las que no conozco, con las cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo, ni directa ni indirectamente”, explicó.

“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y a mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, señaló el presidente en un comunicado.

Ante ello, Nicolás Petro le pidió al ente acusador una investigación “profunda y eficaz” para aclarar “cualquier rumor dañino y sin fundamentos” en su contra. Acto seguido, le solicitó también al fiscal Francisco Barbosa que haya celeridad en el tema y negó que se hubiera reunido o haya recibido algún favor político en medio de la política de paz total.

“Aclaro que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a paz total. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.

Ante las acusaciones, el diputado pidió una investigación para esclarecer los hechos y para proteger su honra y buen nombre.

“Frente a estos dos temas tomaré las acciones legales y jurídicas que sean pertinentes para esclarecer. Asimismo, me pongo a disposición de la Fiscalía en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se tratan más que de ataques políticos y personales que buscan destruir no solo el trabajo político que vengo adelantando en Atlántico, sino destruirme como persona”, precisó.