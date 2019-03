No nos corresponde censurar, afirman Facebook y Google

En su visión, el fiscal concluyó que no se pueden criminalizar los excesos al emitir una opinión, para “no inhibir la deliberación vigorosa que tiene la sociedad en las redes sociales”.

De otro lado, el senador José David Name considera que las plataformas como Facebook y Youtube tienen que hacerse responsables por los contenidos que albergan y hay que regularlas, “y también gravarlas, como lo empezó a hacer el Estado”. Por eso, radicó el Proyecto de Ley 179 de 2018, que crea normas de buen uso de las redes sociales y que propone, entre otras cosas, que las plataformas tengan un plazo de 72 horas para responder por las quejas de usuarios que denuncien contenido falso o difamatorio.

En representación de Facebook Inc., Luis Alfredo Barragán enfatizó en que “las plataformas no crean el contenido, sino que juegan el papel de intermendiarios a los que no se les puede imponer las obligaciones generales de monitorear el contenido publicado para revisar si es legal”.

A su turno, Lorenzo Villegas, representante jurídico de Google LLC, explicó que el rol de las plataformas de esa compañía, como Youtube o Blogger, “se limita a proveer herramientas tecnológicas para que los usuarios creen su propio contenido, lo compartan o accedan al que otros usuarios crearon” y por ende, no pueden hacerse responsables de aquello sobre lo que no tiene autoría.

En ello coinciden voces de expertos como Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien señaló que “los Estados no deben delegar en las plataformas las decisiones de censura o las decisiones de bajar, filtrar un contenido, o cerrar una cuenta por publicar contenido ilegal”.

“Creo que privatizar el problema de la censura solo lo complica. Las cuestiones complejas de hecho y de derecho en internet deben ser resueltas sin acudir a la esfera privada. Allí las decisiones se toman por algoritmos y no por análisis razonados”, indicó el relator y concretó que “a la hora de adoptar un remedio para proteger el honor, hay que elegir el que impone menos cargas a la libertad de expresión y en esa medida, la rectificación es una herramienta disponible”.