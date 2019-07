‘No nos hemos pifiado con las alertas’: Negret

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, conoce de primera mano lo que está ocurriendo en el país en relación al conflicto armado.

Es consciente de la realidad que se vive en las comunidades y las dificultades que tienen por el asedio de los grupos armados ilegales. Para él, las alertas tempranas que se emiten desde el Ministerio Público son de vital importancia para evitar tragedias como las que, según este funcionario, están ocurriendo con los 479 líderes sociales asesinados en los últimos tres años y los 983 amenazados. “Colombia no puede perder la esperanza”, afirma, al agregar que el año pasado se emitieron 86 alertas tempranas y que en este 2019 ya van 27. EL COLOMBIANO conversó con Negret.

¿Se está haciendo lo que se debe con las alertas tempranas?

“Nosotros identificamos unos factores de riesgo en ciertas zonas. Cuando el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal le creen a la Defensoría, uno trabaja muy fácil. En Medellín, por ejemplo, hemos hablado con el alcalde Federico Gutiérrez y le hemos dicho de las alertas que se tienen y se ha logrado que podamos caminar los barrios donde se emitieron esas advertencias. Entonces cuando el servidor cree en la alerta que se emitió se convierte en una herramienta que le sirve para generar política pública. En muchas partes del territorio nacional se han acogido y esto ayuda a que se disminuyan los riesgos. Lo que hay que aclarar es que no son solo un componente de seguridad. No. Tienen un componente de un 45 % en seguridad, lo demás es en salud, educación, vivienda, infraestructura”.

¿Pero entonces qué es lo que está pasando?

“Las alertas tempranas no son para controvertirlas, son para acatarlas, evitan el homicidio de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, pero también la muerte de los demás ciudadanos. Después del acuerdo de La Habana con las Farc, a la Defensoría le cambian la modalidad de la alerta temprana y ahora es autónomo. La emitimos, se la mandamos al Ministerio del Interior y, 10 días después, nos llaman para que expliquemos las recomendaciones. El Gobierno tiene que salir inmediatamente a tomar nota de esto, de modo que esto depende también a quien le caiga la alerta. En Bogotá, por ejemplo, cada vez que emitimos una alerta el alcalde Peñalosa y sus secretarios se molestan. En diciembre pasado dimos una alerta en la que hablábamos que en la capital existían entre 30 y 40 grupos, de cuatro a seis células del Eln con capacidad de manejo de explosivos ¿Qué pasó un mes después? El atentado a la escuela de la Policía. Hay que creerles a las alertas tempranas de la Defensoría, no nos hemos pifiado en ninguna”.

¿Las alertas que emite la Defensoría van más rápido que las acciones del Gobierno?

“No, los que van más rápido son los bandidos, pero los buenos somos más que los bandidos. En el caso de la líder María del Pilar Hurtado, por ejemplo, habíamos emitido una alerta temprana en noviembre del año pasado sobre todo el contexto de Tierralta, Córdoba, pero el 6 de junio de este año, el panfleto que llegó con cuatro nombres entre ellos la mujer del chatarrero, o sea María del Pilar, nosotros se lo enviamos al Mininterior y ellos se lo enviaron a la Fiscalía. Con todo panfleto que se mueve en este país hay que tenerle cuidado, no son cosas de chisme o peleas de barrios, es que hubo alguien que se tomó el trabajo de hacer ese panfleto. Esto no es para asustar bobos, perdóneme la expresión. Yo le solicité al Gobierno más inteligencia, el Estado tiene en sus Fuerzas Armadas muy buenos grupos de inteligencia y hay que reforzar esto para salirles rápido a los bandidos”.

Pero a propósito de esos panfletos, muchos de ellos son firmados por las Águilas Negras y el Gobierno dice que no existen, entonces ¿quién y por qué están matando a los líderes

sociales y a los excombatientes de las Farc?

“El 72 % de los líderes asesinados han caído en municipios donde habíamos alertado situaciones de seguridad. Los están matando las Autodefensas Gaitanistas, el Eln, los Caparros, las disidencias de las Farc. Esos grupos son los que están asesinando, el por qué depende de la región. En Bajo Cauca y sur de Córdoba, por ejemplo, ocurre por estar en zonas donde hay tres negocios ilegales: narcotráfico, minería ilegal y las tierras. Mientras nosotros no miremos el campo, Colombia no va tener paz. Sobre las Águilas Negras repito lo que dije, si el panfleto existe es porque esa gente existe”.

Ante el panorama actual, ¿usted cree que Colombia está superando el conflicto o por el contrario se

está retrocediendo?

“No puedo taparme los ojos, soy el defensor del Pueblo, me camino el país. Cuando usted tiene 479 líderes asesinados es una locura y como son líderes aún más porque se está afectando la democracia. Claro que el conflicto se está recrudeciendo, hay excombatientes de las Farc que volvieron al monte y no se logró avanzar en los diálogos con el Eln. Entonces para el defensor del Pueblo son preocupantes esos casos, pero lo es más que existan 982 líderes amenazados y que desde finales de 2016 a la fecha fueran asesinados 133 excombatientes de Farc”.

¿Qué decirles a las comunidades que han sido afectadas por acciones de las fuerzas del Estado?

“La Defensoría hasta hoy, en mi despacho, no tiene ningún reporte de ejecuciones extrajudiciales, hemos tomado atenta nota de los casos que se han presentado y estamos en un trabajo de monitoreo en terreno para cruzar la información. Con la firma de la paz no llegaba la solución y cuando se visita los territorios tan afectados por la guerra, la gente no pide que se hagan megacolegios o que pavimente la vía, quieren tranquilidad, que les saquen de sus zonas a los violentos. El problema es que el Estado aún llegó, salieron las Farc y el Estado se demoró en llegar y si llegó aún no lo hace con inversión social. Me da mucha angustia no encontrar soluciones, pero nosotros cada vez que vamos a esas zonas algo logramos, logramos que la ciudadanía sepa que hay una institución fuerte como la Defensoría del Pueblo, que llega a donde no llega nadie”.