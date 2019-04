Padre de la exreina Carolina Gómez no tendrá beneficios en la JEP

La Corte Suprema expresó que el proceso judicial de Armando Gómez España, padre de la exreina Carolina Gómez, quien fue capturado por presuntamente enviar droga a Estados Unidos con el ex guerrillero Jesús Santrich se mantendrá en la justicia ordinaria y no pasará a la JEP, pues este no tiene ningún vínculo con las Farc.

Así lo determinó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia emitida el pasado 10 de abril. El argumento es que sobre Gómez España no pesa ninguna acusación o condena que afirme su permanencia en las Farc, la información se tiene por medio de autoridades extranjeras.

“Es claro que el presente caso no se ajusta, pues el informe remitido por el Fiscal primero ante el Tribunal de la Unidad de Investigación y Acusación se desprende que el solicitante no ha sido acusado ni condenado por las autoridades judiciales colombianas por hechos en los que se afirme su pertenencia a las Farc-ep, sino que solamente existen registros del trámite de extradición adelantado ante la Corte Suprema de Justicia y de una investigación por el delito de fraude procesal en calidad de indiciado”, dice la providencia.

Para la Sala es claro que Gómez España ha afirmado haber sido miembro y colaborador de las Farc realizando actividades de colaboración financiera. Sin embargo, esto no es suficiente para que su expediente pase a la justicia transicional, pues no aparece en los listados que en su momento suministró la Oficina del Alto Comisionado que relaciona a los excombatientes del grupo guerrillero.

Bajo ese entendido, la Corte explicó que “el expediente debe ser remitido a la JEP, toda vez que se encuentra probado el carácter personal sin necesidad de acreditarse por medio distinto al de la solicitud de extradición”.

Gómez España buscaba con esta solicitud que la JEP acogiera su proceso e incluso intentar tumbar el proceso de extradición que se surte en su contra.