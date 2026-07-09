Pérdidas de $4,8 billones y deudas por $22,5 billones: el crítico estado de Nueva EPS; aún faltan las cuentas de 2025 y 2026

Tras varios años sin información financiera consolidada, Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General y el Ministerio de Salud los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024. Según el interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, la entrega de los documentos busca responder a los requerimientos de los organismos de control y aportar al proceso de reorganización de la entidad. Sin embargo, llegan casi al final del periodo presidencial. “Agradezco a todos quienes hicieron posible esta reconstrucción financiera con los debidos soportes y las notas técnicas (llegue a pensar que no lo lograríamos durante este gobierno)”, dijo Ospina. Entérese: Tribunal ordena a la Nueva EPS publicar estados financieros de 2023 y 2025

¿A quiénes y cuánto dinero les debe Nueva EPS?

Los balances muestran que una parte significativa de los recursos que la EPS espera recibir aún no ha ingresado a sus cuentas. En total, reporta $9,51 billones en cuentas por cobrar, de los cuales la mayor proporción corresponde a obligaciones del Estado, principalmente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Esto significa que buena parte de los activos registrados por la entidad no está disponible para atender pagos a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud. Entre las cuentas pendientes figura una deuda de $5,49 billones asociada a los llamados “Deudores del Sistema”.

A ello se suman $1,14 billones que la ADRES adeuda por recobros de tecnologías y servicios de salud no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el informe, parte de esos recursos lleva entre dos y tres años pendiente de giro e, incluso, existen saldos que superan los cinco años de antigüedad. Además, permanecen en trámite otras cuentas por cobrar por $1,28 billones. La situación financiera también refleja un incremento en otras obligaciones. Los pagos derivados de fallos de tutela pasaron de $15.004 millones en 2023 a $107.950 millones en 2024, mientras siguen pendientes recursos asociados a presupuestos máximos por cerca de $150.000 millones.

Las dificultades de liquidez se evidencian en las obligaciones con la red prestadora. Nueva EPS informó que mantiene facturas pendientes de pago por $4,21 billones correspondientes a servicios ya prestados por hospitales y clínicas, un monto que representa un aumento del 266 % frente al año anterior. A esto se agregan reservas técnicas por $11,5 billones y recursos por $254.427 millones que permanecen inmovilizados debido a embargos judiciales. Los estados financieros también reflejan el desequilibrio entre los ingresos y el costo de la atención en salud. Durante 2024, la EPS recibió $22,2 billones, principalmente por concepto de la UPC, pero destinó $26,4 billones únicamente a cubrir la prestación de servicios médicos. Como resultado, cerró el año con pérdidas por $4,8 billones, un patrimonio negativo de $11,9 billones y pasivos que ascendieron a $22,5 billones, cifra que supera ampliamente el valor de sus activos, calculados en $10,6 billones. Le puede interesar: Por pedir más plata para el sistema, minSalud desautorizó a interventor de Nueva EPS Pese a ese panorama, la administración destacó algunos avances en el proceso de reorganización. Entre ellos figura un aumento del 30 % en el efectivo disponible, que alcanzó los $642.991 millones, producto de una redistribución de recursos hacia equivalentes de efectivo. Asimismo, reportó un saneamiento contable de reservas por $277.064 millones y la incorporación de obligaciones acumuladas de años anteriores que no habían sido registradas de manera completa en los balances.

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¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la situación financiera de Nueva EPS?

Ante la situación financiera, el presidente Gustavo Petro no guardó silencio. En su cuenta de X, el mandatario aseguró: ”La mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación, es decir 11 billones de pesos que la nación debe pagar, la otra mitad es de privados. El ministro de hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación”. De hecho, frente al pago de deudas, el interventor

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que el problema se debe a años de mala administración y señaló a Germán Vargas Lleras como responsable. “Salen muy caros los señores, y sus maneras neoliberales de gobernar”, dijo al respecto. El presidente también se refirió a las polémicas y rumores sobre extraditarlo, y señaló a los administradores privados como principales responsables de la crisis en salud.

Ante su pronunciamiento, la excandidata a la Cámara por Medellín, Hannah Escobar, aseguró: “¿De verdad vamos a hablar de una “deuda privada” como si el Estado no llevara más de dos años administrándola? Si todo el deterioro financiero fuera exclusivamente culpa de administraciones anteriores, ¿cómo explican lo ocurrido durante la intervención?”. Ante esto, la Nación sigue atenta a los balances de 2025 y 2026. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO

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