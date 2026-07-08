Enrique Gómez habla del empalme: “de 200 derechos de petición enviados, solo 5 % ha respondido el gobierno Petro”

Luego de varios tropiezos electorales, Salvación Nacional pasó a convertirse en una de las nuevas fuerzas en el Congreso. Hace cuatro años, su entonces candidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, obtuvo cerca de 48.000 votos en la primera vuelta. Sin embargo, en las elecciones legislativas de marzo, el movimiento consiguió cuatro curules en el Senado y una en la Cámara de Representantes. Detrás de ese resultado estuvo el propio Gómez Martínez, quien en agosto del año pasado renunció a su aspiración presidencial, se puso al frente de la lista al Congreso de ese movimiento y se convirtió en jefe de debate de Abelardo de la Espriella. Lea también: Tender puentes con las regiones y otras señales que mandan los seis nuevos ministros de De la Espriella En entrevista con EL COLOMBIANO, Gómez dice que buscará un “acuerdo sobre lo fundamental” en el Congreso. Desde que el Consejo Nacional Electoral restituyó la personería jurídica de Salvación Nacional, atendiendo a lo que indicó la Corte Constitucional, al considerar que la colectividad fue víctima de persecución política tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, Gómez ha buscado recuperar el ideario conservador de su tío. Cree que puede hacerlo ahora de la mano del presidente electo.

¿Cómo se siente después del triunfo de Abelardo de la Espriella y de Salvación Nacional el pasado 8 de marzo?

“Muy satisfechos. Es un proceso de lucha ideológica en contra del establecimiento político y del establecimiento económico, tratando de rescatar un espacio para las ideas conservadoras y de derecha. En la práctica, esto permite que Salvación Nacional vuelva al Congreso con una participación significativa en el Senado y, por otra parte, logramos el triunfo y evitar la amenaza clara de una dictadura de corte marxista en Colombia”.

La semana pasada usted informó que había presentado 167 derechos de petición. ¿Qué les han respondido hasta ahora?

“En este momento estamos tramitando alrededor de 200. El 90% de las entidades requeridas ha solicitado ampliación del plazo. Aproximadamente un 5% ya empezó a generar respuestas y otro 5% ha alegado que no está obligado a atender los requerimientos o simplemente dejó vencer el término legal. A partir de mañana (hoy) estaremos iniciando las acciones de tutela correspondientes contra las entidades remisas. Las denuncias son muchas. En mi caso, hemos venido haciendo unas relacionadas con Colpensiones, con la Aerocivil, con el Fondo Nacional del Ahorro y Positiva. Estaremos presentando nuevas denuncias contra procesos adelantados en el Ministerio del Interior y en Nueva EPS. Prácticamente todos los días, funcionarios —muchos de ellos de carrera— y ciudadanos que conocen este esfuerzo vienen presentando reportes sobre actos gravísimos”.

¿Podría contarnos, por ejemplo, más sobre la denuncia relacionada con el Ministerio del Interior?

Se refiere a los llamados espacios territoriales indígenas. Hay una feria de adjudicación de personerías orientada a avanzar de manera significativa la agenda subversiva en muchos departamentos del país. Estamos evaluando las acciones penales y disciplinarias correspondientes, además de diseñar estrategias para sugerirle al nuevo Gobierno cómo enfrentar este proceso que, claramente, viola los procedimientos internos del Ministerio y tiene una agenda enfocada en el control territorial. Es un proceso que no solamente consideramos inconstitucional, sino también abusivo.

¿Qué reformas considera urgentes durante la primera legislatura del nuevo Gobierno?

“El Congreso tiene una enorme responsabilidad. El compromiso del presidente Abelardo de la Espriella es impulsar un acuerdo programático que espero se denomine ‘acuerdo sobre lo fundamental’. El Congreso tiene que entender que, así como el país requiere grandes transformaciones en la Rama Ejecutiva, también el Legislativo debe estar a la altura de los retos. La agenda absolutamente prioritaria incluye el Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto y una reforma tributaria enfocada en simplificar el régimen tributario. Además de eso, existen otras leyes importantes que durante mucho tiempo las élites han ignorado. Tenemos que reglamentar, mediante ley estatutaria, el derecho a la protesta, el derecho a la consulta previa, reformar el sistema educativo y sacarlo de las garras de Fecode. El presidente fijará las prioridades porque existe una evidente crisis fiscal, de orden público e institucional. La idea no es saturar al Congreso”.

Han sonado nombres como Alfredo de Luque para presidir el Senado y Daniel Briceño para la Cámara. ¿Qué opinión tiene de ellos?

“La reunión de compromisarios será la semana entrante y allí se definirán todas las mesas directivas de ambas cámaras. Esas dignidades deben quedar en manos de personas que realmente quieran el cambio. Creo que tanto el compromiso del senador Alfredo de Luque como el del representante Daniel Briceño es claro en ese sentido. De ahí en adelante viene el proceso de negociación. Espero que ese objetivo pueda alcanzarse dentro de un consenso de respaldo al gobierno entrante”.

Ahora que Defensores de la Patria quiere convertirse en partido político, ¿Salvación Nacional ha pensado unirse a ese movimiento?

El presidente ha propuesto esa posibilidad. Obviamente, no depende únicamente de él ni de Salvación Nacional, por cuanto es la organización electoral la que debe tramitar esa materialización, esa conversión del movimiento significativo de ciudadanos en organización o partido político. Claro que lo hemos dialogado en el sentido que usted señala y, en la medida en que avance el proceso, nos sentaremos con el presidente a evaluar la conveniencia, la viabilidad y el escenario para una eventual fusión.

Su hermano Miguel ya fue nombrado ministro de Hacienda y ahora suena que su hijo podría ser jefe de despacho presidencial. Hay quienes consideran que esto contradice la promesa de “los nunca” y lo califican como nepotismo. ¿Qué responde?

“Yo creo que tanto el ministro Miguel Gómez como Nicolás Gómez ocupan esas nominaciones en virtud de sus capacidades y de sus propios méritos políticos y profesionales. En el caso de Nicolás, ha sido, junto con todo el equipo de Defensores de la Patria y Salvación Nacional, una pieza determinante durante la campaña. Ese privilegio y esa posibilidad de acompañar al presidente en dos cargos tan importantes están en línea con lo que siempre hemos acordado el doctor De la Espriella y yo: un gran acuerdo programático basado en ideas, valores y principios. Mi misión desde el Congreso será seguir impulsando esas ideas, que son las del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Por eso considero que esas críticas son vacías. No responden a la realidad de las capacidades de las personas involucradas y buscan desconocer el triunfo de una agenda ideológica, de valores y de principios fundacionales, como bien lo dice el doctor Abelardo de la Espriella”.

Uno de los senadores electos de su bancada, Alejandro Bermeo, ha sido cuestionado por una denuncia de un caso de abuso sexual. Además, él habría reconocido que ha difundido noticias falsas. ¿Qué opina de ese caso?

“En Colombia todos gozan de la presunción de inocencia. El senador Bermeo ha sido denunciado en el contexto de una denuncia previa por corrupción, que ya ha producido un conjunto de capturas. Son las autoridades judiciales de instrucción criminal de la República y los jueces de garantías y de juzgamiento quienes tienen que definir esa circunstancia. Siendo respetuosos de esas garantías procesales, estamos a la expectativa de seguir avanzando en el proceso de conformación de la bancada y evaluaremos, en su momento, el avance de ese proceso. Sobre las actividades del senador Bermeo en sus redes sociales, están sujetas al escrutinio público y toda persona que ejerce la libertad de expresión también está sometida a los deberes que de ella se derivan”.

Luego de las diferencias durante la campaña entre Salvación Nacional y sectores del Centro Democrático, ¿cómo se está conformando ahora la coalición?