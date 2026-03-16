¿Quién es el almirante Orlando Maniglia, nuevo embajador de Venezuela en Colombia?

Venezuela tiene nuevo embajador en Colombia. Su designación se dio después de que, el pasado viernes, una delegación encabezada por la canciller Rosa Villavicencio viajara a Caracas a una reunión con el régimen de Delcy Rodríguez, quien estuvo presente. También fue el canciller chavista Yvan Gil.
En medio de la reunión, Rodríguez pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acabar con las sanciones que existen sobre Venezuela: “Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, resaltó. Adicionalmente, trataron temas de seguridad, cooperación económica, proyectos energéticos conjuntos y migración.
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