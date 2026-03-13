María Corina Machado reunió a más de 15.000 venezolanos en Santiago de Chile: “Indescriptible”

No fue ni en Caracas ni en Maracaibo. La Nobel de Paz y líder opositora, María Corina Machado, reunió este pasado jueves entre el Paseo Bulnes y el Parque Almagro, en el centro de Santiago de Chile, a más de 15.000 venezolanos residentes en el país, según cálculos de las autoridades. Machado, quien salió en diciembre del año pasado en un operativo secreto en conjunto con agentes especializados estadounidenses, aseguró en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que: “¡Desbordamos Santiago de Chile, mis venezolanos!”.

Niños en la tarima, saludos, abrazos y miles de voces que gritaban su nombre; así fue el ambiente cargado de emoción y esperanza en el que se arropó la plaza central de Santiago. No fueron cientos, sino miles de venezolanos los que se volcaron a las calles para recibir a Machado, quien cerró su visita a Chile con un mensaje directo al corazón de la diáspora: es hora de volver a casa. Entérese: Esta es la fecha en la que María Corina Machado prevé elecciones en Venezuela, ¿cómo será la transición? Tras asistir a la posesión presidencial de José Antonio Kast, Machado dedicó su última jornada a reencontrarse con sus compatriotas. Entre banderas y el sonido de trompetas, la líder fue clara sobre el papel de quienes están lejos en esta nueva etapa política del país caribeño: “Venezuela nos necesita, yo los necesito. Es el momento de avanzar con fuerza. Necesitamos el regreso de todos aquellos exiliados que han sido perseguidos”.

La líder, en un mensaje posterior en sus redes sociales, aseguró que fue “indescriptible lo que vivimos en Santiago de Chile... Los venezolanos ya no somos los mismos; hoy tenemos una generación lista para construir un país luminoso y gritarle al mundo con orgullo ¡¡SOY VENEZOLANO!!”.

La diáspora venezolana en Chile

Para los cerca de 700.000 venezolanos que residen en Chile, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el evento no fue un acto político más, sino un momento de profunda conexión emocional. Baudany García, un asesor de seguridad de 53 años que estuvo presente en la concentración, describió el sentimiento a la agencia AFP: “Es un reencuentro superbrutal, eso nos llena mucho el corazón (...). El régimen (venezolano) ya se fracturó y hay que empezar a barrer la casa para un nuevo regreso”. Justamente, Chile ha sido uno de los países que más ha concentrado a la diáspora venezolana en Latinoamérica. Puede leer: Se cancela el encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez en Colombia, ¿tuvo que ver llamada con Trump?

El reencuentro en casa

Pese a la emoción, la líder opositora confirmó que su estancia en el exterior es temporal. En una conferencia de prensa previa, reiteró que su vuelta a territorio venezolano ocurrirá en “unas semanas” y prometió que su ingreso será “armonioso y coordinado con los aliados”. Este llamado al retorno se produce en un contexto de cambios continuos para Venezuela. Desde la captura de Maduro el 3 de enero de este año, el país quedó bajo el mandato de Delcy Rodríguez —sucesora de la dictadura—, quien obtuvo hace pocos días el reconocimiento legal de dicha administración por parte del gobierno de Donald Trump. Puede leer: “Disfruten la reunión; Petro va de salida, Delcy va de salida”: Juan Pablo Guanipa Rodríguez ha avanzado en varias de las exigencias del país norteamericano: la liberación de presos políticos —aunque todavía no han sido excarcelados todos—, el inicio del comercio bilateral de petróleo y la destitución de algunos alfiles políticos importantes de Maduro, como Álex Saab.

Dicen que el liderazgo es algo con lo que se nace. Machado, quien encabezó la lucha por una contienda electoral en 2024 en Venezuela, es muestra de ello. Pese a las críticas a nivel internacional, hay algo que es evidente: venezolanos en todo el mundo salen a las calles y se congregan para verla, aunque sea por unos minutos. Siga leyendo: Así es la vida de Maduro en la cárcel de Nueva York: tres salidas al patio por semana y en las noches grita como loco A pesar de la distancia, María Corina tiene algo claro: el reencuentro en Venezuela es inminente. En un mensaje que compartió en su cuenta de X, aseguró que “hemos llegado hasta aquí por esto, por la fuerza y el amor de nuestra gente... Es el momento de avanzar con determinación y con confianza. Cada uno de nosotros tiene una tarea y una responsabilidad para alcanzar nuestra libertad y reencontrarnos en casa”.

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