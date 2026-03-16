Revelan facturas de whisky, pulpo y jamones legalizadas como “gastos de producción” en RTVC para supuesta delegación venezolana

Con facturas en mano –que suman $4’225.056 para bebidas alcohólicas, jamones, salchichas y hasta pulpo a la parrilla–, este lunes se denunció otra presunta irregularidad en el Sistema de Medios Públicos RTVC: el supuesto pago, con dineros públicos, de suntuosas cenas y consumo de licor como whisky, aguardiente y vino.
Detrás de la alerta se encuentra el representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático), quien reveló dos facturas –una por $1’907.667 y otra por $2’317.389– que, al parecer, se pagaron a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural para costear alimentación y consumo de bebidas alcohólicas.
Según Briceño, “los gastos en trago, wiskey y costosas cenas se legarizaron en RTVC a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles como ‘gastos de producción’ de un contrato de prestación de servicios de una persona natural”.
Lea también: RTVC “favoreció al Pacto Histórico y al Frente por la Vida”: informe de la Unión Europea sobre elecciones
En efecto, al revisar el portal de contratación pública SECOP, se evidencia que el contrato –que asciende a $30 millones– tenía como objeto “desarrollar actividades de producción general para las necesidades de RTVC”. El contrato estuvo vigente durante tres meses octubre y diciembre pasados.
Entre otras, el congresista electo reveló una comunicación dirigida a Ana María Montaña, directora del Canal Señal Colombia, en el que se legalizan los gastos de producción conexos al contrato por un valor de $13’900.000. Allí se habrían incluido las facturas que superan los $4 millones.