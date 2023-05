“Aún no se realizan las obras para las áreas de procesamiento de pruebas para covid-19, debido al atraso y solicitud de ampliación en tiempo y adición presupuestal”, señaló la entidad en el auto.

“No ha realizado control ni seguimiento a los contratos y convenios derivados del proyecto sin lograr el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (...) la delegación de la contratación no lo exime del control y seguimiento de las contrataciones de la entidad contratante”, precisó el auto.

La Contraloría argumentó que decidió investigar a Caicedo porque en su rol de gobernador del Magdalena no respondió al envío de pruebas documentales necesarias para el proceso y la solicitud no se atendió dentro del término estipulado.

El fiscal del caso también aseguró que este proyecto no estaba propuesto en el Plan de Desarrollo, no tenía los apoyos técnicos necesarios y que, además, recibió varias adiciones que superaban los $5.000 millones, causando “un exceso en el presupuesto y en la contratación de la obra que estaba mal planificada desde el inicio”.

No obstante, en la diligencia de este miércoles, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de casa por cárcel contra el gobernador porque, aunque solicitó que se continuarán con las investigaciones por las presuntas irregularidades, Caicedo no es un peligro para la sociedad y no se logró demostrar la peligrosidad.