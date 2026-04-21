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EE. UU. alerta en la ONU sobre la “inestabilidad” en Colombia y el deterioro de la seguridad

Durante la presentación del informe de la Misión de Verificación, la delegación de EE. UU. advirtió sobre el deterioro del orden público en el país.

  • Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP
    Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos expresó su preocupación por el deterioro del orden público en Colombia. La representante estadounidense señaló que la inestabilidad, la violencia y la expansión del tráfico de drogas siguen siendo motivos de alarma.

Las declaraciones se dieron en medio del informe trimestral de la Misión de Verificación; la delegación estadounidense advirtió que “Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y tráfico ilícito de drogas en Colombia”.

Sobre todo, porque esto no solo estaría afectando al territorio colombiano, sino también a toda la región latinoamericana.

“La violencia y el narcotráfico a manos de organizaciones terroristas y grupos ilegales ponen en peligro la seguridad, no solo de los colombianos, sino de todos en la región, incluyendo los estadounidenses”, dijo la embajadora Jennifer Locetta, representante adjunta de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU en Nueva York.

Los cultivos de coca

“Frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína también es esencial para evitar que los grupos armados ilegales impongan un régimen de terror en todo el país y la región”, agregó Locetta.

Además, Estados Unidos reiteró su rechazo a quienes buscan desestabilizar la paz mediante el narcotráfico y actividades terroristas, y advirtió que mantiene la caracterización de varios grupos activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, lo que en el fondo busca limitar su acceso a recursos y financiación.

“Estados Unidos condena a todos aquellos que buscan socavar la paz mediante el narcotráfico y la actividad terrorista. Estados Unidos continúa designando a grupos activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, cortándoles el acceso a financiación y recursos. No debe haber impunidad para los actos de terror o violencia cometidos por grupos armados ilegales”, afirmó la diplomática durante su intervención.

¿Qué dijo sobre las elecciones?

En cuanto a las pasadas elecciones legislativas, en las que se definió cómo estarán conformados el Senado y la Cámara de Representantes, la portavoz estadounidense aseguró que tomaron “nota del informe del Secretario General de que las elecciones legislativas se llevaron a cabo sin mayores alteraciones del orden público”.

Asimismo, señaló que, frente a las elecciones presidenciales, “Estados Unidos se mantiene vigilante ante cualquier acción de grupos que amenacen la integridad de estos próximos comicios”.

Es más, se refirió al asesinato de Miguel Uribe Turbay y a cómo estas elecciones se encuentran permeadas por ese acto violento, y condenó las amenazas de muerte contra otros candidatos a la Presidencia.

“Estas elecciones se realizan bajo la sombra del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado... Condenamos las amenazas de muerte contra candidatos presidenciales en Colombia... Estados Unidos está con el pueblo colombiano mientras trabaja por una paz y seguridad duraderas en Colombia”, concluyó Locetta.

Lea también: Presidencia dice que la cuenta de Petro es “personal”, pero desde ella gobierna y caza peleas internacionales

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