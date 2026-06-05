Procuraduría halló 290 procesos contra Petro sin avances en la Comisión de Acusación

Esta semana, delegados de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La finalidad de la visita fue revisar el estado de las investigaciones y procesos contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Vale recordar que recientemente el procurador Gregorio Eljach había solicitado el avance de esos casos, pero la respuesta que encontró fue más bien poca. Le puede interesar: Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos de los últimos tres días. Según contó la periodista Maritza Aristizábal en el termómetro político de Noticias RCN, al Ministerio Público le tocó ir hasta la Cámara de Representantes en el Congreso con tres procuradores delegados, quienes estuvieron entre las 10:30 de la mañana y la 1 de la tarde en ese lugar.

Sin embargo, la respuesta que encontraron fue un cuadro de Excel. En ese documento estaba reseñada toda la lista de radicados contra el jefe de Estado, en los que estaba relacionado quiénes son los representantes que investigan los casos y cuál es el motivo de la denuncia. Ante esto, en la Comisión de Acusación quedaron de enviarles a los delegados por correo el resto de la información sobre esos procesos. Conozca: ¿A qué se enfrentan Petro y sus funcionarios sancionados por participar en política?

Actualmente, en esa corporación duermen el sueño de los justos un total de 290 proceso contra el presidente Petro, las cuales han llegado allá desde que se posesionó en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022. De estas, 15 son por la presunta indebida participación en política, que son las últimas que han llegado a esa instancia. Hay que mencionar que hay ocho funcionarios del Gobierno Nacional que están investigados o suspendidos por la Procuraduría por participar en política, que está prohibido. Se trata de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo y los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti, y de Transporte, María Fernanda Rojas.

También fueron suspendidas la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por portar un poncho a favor del candidato Iván Cepeda el día de las elecciones de primera vuelta, y la alcaldesa de San Onofre, Sucre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Ha sido tal la interferencia de Petro en política que, desde su cuenta de X (antiguo Twitter) y después de la derrota de su candidato en la primera vuelta, dijo que “aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. En el mismo mensaje, en donde criticó al candidato Abelardo de la Espriella propuso “tomar sus propias decisiones” para que gane Iván Cepeda. Continúe leyendo: ‘Fraude’ electoral que denunció Petro es un montaje, ¿de quién?

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