Partidarios de Cepeda se manifestaron frente a sede de campaña de De la Espriella en Bogotá: “fue intimidante, pero no hubo vandalismo”

Un intercambio de palabras, gritos y arengas se registró entre seguidores de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a las afueras de la sede de campaña de este último en Bogotá. En los diferentes videos en redes sociales se puede ver a quienes llegan a la sede con afiches de Iván Cepeda. Y es que el tono viene subiendo desde que ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta. En ambos discursos, se señalaron el uno al otro. Cepeda no bajó a De la Espriella de “fascista”, “homófobo” y “misógino”, mientras que el abogado le dijo “impedido”. De la Espriella pasó a segunda vuelta con el 43,74% con 10.361.499 millones de votos, y el candidato del Pacto Histórico con 40,90%; 9.688.361 millones. Desde eso, se han vuelto a ver manifestaciones en las calles de diferentes ciudades, sobre todo en Bogotá.

El reporte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá

Ahora bien, según la Secretaría de Seguridad de la capital, un grupo de personas se ubicó a las afueras de la sede “para lanzar arengas ofensivas e intimidantes y restringir el acceso y la salida de dicha instalación, sin causar vandalización o afectaciones estructurales”. La entidad informó que “en desarrollo de dicha acción intimidante, el equipo de seguridad de la sede reaccionó en actitud preventiva sin que se produjera ningún choque”. Y, según dijeron, la Policía y las secretarías de Seguridad y Gobierno coordinaron con el equipo de seguridad de la sede para “la restauración del orden en el entorno y la evacuación de las personas en su interior”.

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en redes sociales

Los hechos en la sede de campaña generaron un intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el candidato De la Espriella a través de sus redes sociales. “Como presidente de la República le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al discurso de odio. Si no se responsabiliza de la palabra va a hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado”, dijo Petro, quien ha agitado la bandera de “Guerra a muerte” y ha desconocido el resultado de la primera vuelta presidencial, sin pruebas. “Nadie en campaña debe ir armado, el debate político es sobre argumentos e inteligencia, no sobra la fuerza. No es por la razón o por la fuerza, es solo por la razón”, escribió el presidente. Sus palabras van acompañadas de un video en el que los manifestantes insultan a quien parece ser personal de seguridad de la sede de campaña, y le reclaman que “sacó una pistola”; de ahí, posiblemente, las palabras del primer mandatario. A renglón seguido, Petro invitó a las dos campañas “a construir un comité para la tranquilidad ciudadana que haga que el país defina su futuro con tranquilidad”. A su vez, invitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo a “actuar de inmediato”, así como a la sociedad colombiana “a no dejar que la fuerza se tome el debate”.

La respuesta de Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro

A las palabras de Petro respondió el candidato De la Espriella. “Tú, Petro, no reconoces los resultados en las urnas; destituyes a miembros de la Fuerza Pública que se oponen a que los ilegales fuercen el voto, aúpas al terrorismo y mandas a tus hordas a atacar nuestras sedes y a nuestros seguidores”, afirmó.