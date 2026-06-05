Sin Lionel Messi, Argentina se mide a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas

Sin Lionel Messi, la selección Argentina llega al amistoso de este sábado con casi una decena de jugadores entre algodones: el partido ante Honduras servirá para descifrar el estado de salud de un plantel que deberá defender su corona en diez días.

El partido, que tendrá lugar en el estadio Kyle Field de Texas, es el primero de dos amistosos que la selección de Lionel Scaloni tiene programadas antes de debutar en el Mundial de Norteamérica el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

La agenda médica de Argentina opaca cualquier análisis táctico, comenzando por la estrella Lionel Messi, que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami y no jugará ante Honduras.

Le puede interesar: Shakira y Burna Boy cantarán la canción oficial del Mundial 2026 en la ceremonia inaugural de México

El astro, que disputará su sexto Mundial a los 38 años, podría perderse también el segundo amistoso ante Islandia el 9 de junio, aunque prevé estar disponible para el debut mundialista.

Scaloni calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports la semana pasada, al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran “tan malas”.

“A todos nos hubiera gustado que llegara sin ningún tipo de problemas. Pero no está siendo así, la mayoría de los jugadores que tuvieron problemas todavía no están del todo recuperados”, dijo Scaloni.

También le puede interesar: Norteamérica: La última estación para los ases de una generación dorada

La ausencia de Messi ante Honduras deja un hueco en el ataque para Giuliano Simeone o Thiago Almada. Pero, como adelantó el DT, el ‘10’ no es el único jugador que llega con lo justo.