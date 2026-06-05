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Sin Lionel Messi, Argentina se mide a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas

Los dirigidos por Lionel Scaloni, 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

  • Lionel Messi sigue en algodónes y no estará con Argentina en el partido amistoso ante HJonduras, este sábado en Estados Unidos. FOTO GETTY
    Lionel Messi sigue en algodónes y no estará con Argentina en el partido amistoso ante HJonduras, este sábado en Estados Unidos. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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Sin Lionel Messi, la selección Argentina llega al amistoso de este sábado con casi una decena de jugadores entre algodones: el partido ante Honduras servirá para descifrar el estado de salud de un plantel que deberá defender su corona en diez días.

El partido, que tendrá lugar en el estadio Kyle Field de Texas, es el primero de dos amistosos que la selección de Lionel Scaloni tiene programadas antes de debutar en el Mundial de Norteamérica el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

La agenda médica de Argentina opaca cualquier análisis táctico, comenzando por la estrella Lionel Messi, que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami y no jugará ante Honduras.

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El astro, que disputará su sexto Mundial a los 38 años, podría perderse también el segundo amistoso ante Islandia el 9 de junio, aunque prevé estar disponible para el debut mundialista.

Scaloni calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports la semana pasada, al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran “tan malas”.

“A todos nos hubiera gustado que llegara sin ningún tipo de problemas. Pero no está siendo así, la mayoría de los jugadores que tuvieron problemas todavía no están del todo recuperados”, dijo Scaloni.

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La ausencia de Messi ante Honduras deja un hueco en el ataque para Giuliano Simeone o Thiago Almada. Pero, como adelantó el DT, el ‘10’ no es el único jugador que llega con lo justo.

Con la enfermería activada

Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha durante el calentamiento de la final de la Europa League, que Aston Villa le ganó 3-0 al Friburgo.

El cuerpo médico decidió preservarlo en ambos amistosos, aunque Martínez estaría disponible para el debut ante Argelia.

“Muy bien, llego”, dijo “Dibu” el martes, dando calma a un grupo de hinchas mientras subía al micro rumbo al entrenamiento de la selección en Kansas City.

En la defensa, los derechos laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se recuperan de desgarros musculares, y el cuerpo técnico convocó a Agustín Giay y Nicolás Capaldo para reemplazarlos en los amistosos.

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El central Cristian Romero ya se entrena con el grupo tras el esguince de rodilla de abril, aunque viene sin rodaje futbolístico: Scaloni deberá decidir si le da minutos o espera unos días más.

Un caso para seguir de cerca es el de Nicolás Paz, que se entrena aparte por un fuerte golpe en la rodilla. Está descartado ante Honduras y llegaría con lo justo al estreno mundialista.

Leandro Paredes y Julián Álvarez, también llegaron a la concentración argentina en Kansas con molestias físicas. Aunque evolucionan positivamente, está en duda que sumen minutos en los partidos preparatorios.

“No vamos a arriesgar a ningún jugador en los amistosos, haremos un mix”, advirtió Scaloni. El objetivo real arranca en 10 días.

Quieren pelear por retener el título

Scaloni conservó la base del equipo campeón en Catar para este mundial: 17 de los 26 convocados levantaron el trofeo en Lusail.

“Por suerte nosotros tenemos una base de muchos jugadores, diríamos del 60 o 70%, que son siempre los mismos” del ciclo, valoró Scaloni.

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Por eso, si se despejan las dudas respecto al estado físico, no asoman demasiadas dudas respecto al armado del equipo, que podría ser similar al de la final contra Francia en 2022.

Scaloni buscó quitarle el cartel de “favorito” a Argentina y dijo que la actual campeona del mundo está entre “los 10 o 12” equipos que “van a pelear e intentar llegar a la final” del Mundial de Norteamérica 2026.

Honduras, entre promesas e ilusiones

Del otro lado, Honduras llega con una novedad generacional que despierta más expectativa que el resultado en sí: el técnico español José Francisco Molina convocó a Keyrol Figueroa, delantero de las inferiores del Liverpool inglés, quien tendrá su primera experiencia con la selección mayor.

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La estadística no es talentosa para la “H”, que nunca ha podido vencer a Argentina. Los tres antecedentes históricos entre ambos incluyen una victoria Albiceleste 3-0, con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, en el amistoso previo al Mundial de Catar 2022.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Es grave la lesión de Messi y llegará al Mundial 2026?
Según el cuerpo técnico de Argentina, la lesión de Lionel Messi no es grave, pero será evaluado en los próximos días para determinar si llega en condiciones óptimas al debut del Mundial.
¿Qué jugadores están lesionados o en duda en la selección Argentina antes del Mundial?
Además de Messi, jugadores como Emiliano Martínez, Nicolás Paz, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez presentan molestias o se encuentran en recuperación.
¿Quién reemplaza a Messi en el amistoso de Argentina vs Honduras?
Ante la ausencia de Lionel Messi, el cuerpo técnico evalúa opciones ofensivas como Giuliano Simeone o Thiago Almada para ocupar su lugar en el ataque.
¿Para qué sirve el amistoso entre Argentina y Honduras antes del Mundial?
El partido es parte de la preparación de Argentina para evaluar el estado físico del plantel y definir ajustes tácticos antes del debut en el Mundial 2026 ante Argelia.
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