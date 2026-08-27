Ocho terroristas muertos: así arrancó cacería contra “Calarcá”

Un bombardeo de las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare abrió oficialmente un nuevo frente de guerra que estuvo dormido durante cuatro años: la pelea contra las disidencias de “Calarcá” por el control del centro del país.
La operación, de nombre clave Amón, fue presentada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó en un mensaje de X que la misma se desarrolló en la madrugada de este jueves 27 de agosto.
De acuerdo con la información preliminar, el objetivo fue un complejo de campamentos artesanales del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia fariana que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).