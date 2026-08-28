Murió Harald V, rey de Noruega, a los 89 años: esta es la enfermedad que padecía

El rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes 28 de agosto, a los 89 años, se mantuvo hasta el último momento como una figura unificadora en su país, un pilar en medio de una sucesión de escándalos familiares que empañaron los últimos años de su reinado.
En el trono desde 1991, el hasta ahora monarca reinante de mayor edad de Europa sufrió crecientes problemas de salud en sus últimos años, pero se negó tajantemente a abdicar.
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El 17 de agosto, el soberano volvió a ser hospitalizado en Oslo debido a complicaciones en su tratamiento contra una anemia hemolítica, una enfermedad sanguínea. Su estado de salud empeoró en las últimas horas. El jueves, el Palacio Real informó que se encontraba “extremadamente grave”.