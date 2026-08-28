Alianza para informar: Q’hubo y Estrella Estéreo se unen para llevar las noticias de Medellín a la radio

Ahora Q’hubo no solo se puede leer, sino también escuchar. Esto gracias a un acuerdo que trenzó este medio de comunicación líder entre los periódicos populares y la emisora Estrella Estéreo, que a su vez ocupa los primeros lugares de sintonía entre las estaciones de música tropical en nuestro medio. Le recomendamos leer: ¡Q’hubo Medellín se creció! Más páginas, más contenido y hasta premios La alianza se llama ‘Q’hubo pues Estrella’ y consiste en una franja matutina que pasa a diario entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., en la cual varios de los profesionales adscritos al diario hacen un resumen comentado de las noticias más importantes del día y que aparecen en la edición impresa. Estrella Estéreo cumplirá en noviembre sus 37 años de haber sido fundada oficialmente en un local del parque principal de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá. Ese nacimiento se dio como una emisora que pasaba música romántica, de artistas como Nino Bravo, Camilo Sesto, Jeanette o Amanda Miguel. Luego, hacia 1991, se transformó en una emisora de música tropical y bailable. Los diciembres se volvieron impensables sin ella. “Como Estrella Estéreo es musical, cada tanda de dos canciones hay un informe del periodista”, explicó Jennifer Villafañe, editora digital y actualmente editora general encargada de Q’hubo.

Esta es la identidad que caracteriza a la aliana entre el diario popular de El Colombiano y la emisora Estrella Estéreo. FOTO: TOMADA DE SITIO WEB

Para lograrlo hay una sincronía perfecta entre Hugo Londoño, que es la voz principal y coordinador de noticias de Estrella Estéreo, y los profesionales del periódico. De estos siempre hay uno en cabina, mientras que los demás participan desde la calle, mientras que realizan su reportería. Como quien dice que la información sale en caliente. Los periodistas de Q’hubo comprometidos más directamente con este proyecto son Wendy Restrepo, Sebastián Urrea, Cristian Vásquez y Sindy Valle. “Estrella quería tener una franja informativa respaldada por un medio de comunicación para darle veracidad a la información, y nosotros, más allá de promocionar la información del periódico, queríamos mostrar el lado positivo que tiene Q’hubo, porque mucha gente piensa que somos solo muertos, pero también tenemos entretenimiento y mucha información que es de utilidad con temas como mascotas y empleo”, expresó Villafañe. Esta experiencia colaborativa comenzó el 18 de agosto y hasta ahora se ha podido apreciar una sincronía total entre los dos medios y de los periodistas con las audiencias.

Armando Calle (derecha), el personaje emblemático de Q’hubo, también se une a la alianza. FOTO: CAMILO SUÁREZ

“Fue una conexión inmediata; pareciera que hubiéramos trabajado en equipo desde hace mucho tiempo porque nuestro lenguaje no es lejano al de la gente a la que le hablamos. Hemos recibido muy buenos comentarios. Por parte de la audiencia, valoran mucho que, además de la compañía musical que Estrella les hacía en la mañana, se les informe sobre lo que pasa en el barrio y en la ciudad para poder salir de casa bien informados”, añadió la editora digital de Q’hubo. También le sugerimos ver: Armando Calle, el personaje más famoso de Q’HUBO, alcanzó un nuevo hito, ¿de qué se trata? Por el momento la interacción con las audiencias se da a través de la línea de Whatsapp número +57 316 1041043, pero la intención es que en un futuro haya un intercambio más directo, en tiempo real. “En los comentarios que nos han compartido, dicen que es muy bueno tener información seria y saber qué está pasando en sus barrios. También les gusta escuchar nuevas voces, porque las voces de Estrella ya estaban muy marcadas y esto le da un toque diferencial a la franja de la mañana”, agregó Villafañe. Esta no es la primera experiencia de este medio en el dial, pues entre septiembre de 2013 y septiembre de 2023, es decir, durante una década completa, estuvo vigente Q’hubo Radio en los 830 del AM, también mediante una alianza entre Caracol Radio y EL COLOMBIANO. Por eso Jenny asegura que, lejos de ser un sacrificio, se trata de una satisfacción adicional al poder llevar su trabajo a un público todavía más amplio que sus lectores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS