No obstante, “el operador judicial también declaró no acreditada la buena fe exenta de culpa declarada por Tekia S.A.S., en su alegato de oposición a la restitución de los predios. El Tribunal precisó que la reforestadora no puede aducir como argumento para sustentar la buena fe el desconocimiento de las circunstancias del conflicto armado que motivaron la compraventa, dado que los hechos de violencia propiciados por grupos al margen de la ley en los corregimientos de San Onofre eran una situación de público conocimiento”, recalcó la entidad gubernamental.

El Tribunal también ordenó a la empresa que entregara el proyecto agroindustrial de teca, que en últimas quedó en las tierras restituidas, para que la URT lo explote económicamente en beneficio de los programas de reparación de víctimas.