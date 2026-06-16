Tras más de una década, ordenan entregar a la familia de Rosa Elvira Cely las llamadas que hizo al 123

Luego de más de una década del feminicidio de Rosa Elvira Cely, caso que marcó un precedente en Colombia tras la tipificación de este delito, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá entregar de manera inmediata las grabaciones de las llamadas realizadas a la línea 123 antes del crimen ocurrido en mayo de 2012.
La decisión, bajo la ponencia del magistrado Luis Norberto Cermeño, se dio para lograr resolver un recurso de insistencia presentado por la hermana de la víctima, quien busca acceder a los audios como parte de su derecho a la verdad y la reparación.
Todo estaba siendo evaluado en medio de una controversia jurídica que giraba en torno a la negativa de la Secretaría de Seguridad, entidad que se abstuvo de entregar los audios al alegar razones de confidencialidad y reserva legal de la información.
Sin embargo, el Tribunal tumbó este argumento al concluir que la respuesta institucional no se ajustó a la ley, debido a que la solicitante posee la calidad de víctima indirecta y cotitular de la información requerida.