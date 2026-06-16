Tras más de una década, ordenan entregar a la familia de Rosa Elvira Cely las llamadas que hizo al 123

Luego de más de una década del feminicidio de Rosa Elvira Cely, caso que marcó un precedente en Colombia tras la tipificación de este delito, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá entregar de manera inmediata las grabaciones de las llamadas realizadas a la línea 123 antes del crimen ocurrido en mayo de 2012. La decisión, bajo la ponencia del magistrado Luis Norberto Cermeño, se dio para lograr resolver un recurso de insistencia presentado por la hermana de la víctima, quien busca acceder a los audios como parte de su derecho a la verdad y la reparación. Todo estaba siendo evaluado en medio de una controversia jurídica que giraba en torno a la negativa de la Secretaría de Seguridad, entidad que se abstuvo de entregar los audios al alegar razones de confidencialidad y reserva legal de la información. Sin embargo, el Tribunal tumbó este argumento al concluir que la respuesta institucional no se ajustó a la ley, debido a que la solicitante posee la calidad de víctima indirecta y cotitular de la información requerida.

Para sustentar su decisión, la corporación judicial enfatizó que el proceso penal por este caso concluyó hace más de 13 años, lo que significa que la divulgación de los audios no interfiere ni compromete ninguna investigación en curso ni afecta intereses públicos protegidos por reserva legal. Asimismo, el Tribunal precisó que la reserva de la información no es absoluta y debe armonizarse con principios constitucionales superiores como la transparencia, el acceso a la información pública, la justicia y los derechos fundamentales de las víctimas.

¿Qué se lee en el documento del Tribunal?

Es por ello que se dictaminó en la decisión del Tribunal que “en el término máximo de los quince (15) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia”, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia deberá entregar a Adriana Piedad Arandia Cely los CD que contienen las grabaciones de las dos llamadas que Rosa Elvira Cely realizó a la línea 123 los días 23 y 24 de mayo de 2012. El fallo también autorizó a la entidad distrital a proteger la identidad de terceros que participaron en las comunicaciones. En ese sentido, señaló que podrá “excluir el dato y la mención de los nombres de quienes interlocutaron con ella” cuando estas personas no hayan autorizado la entrega de su información personal. Acá puede leer la sentencia completa: