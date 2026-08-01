“No vengo a retirarme, vengo a seguir ganando títulos con Nacional”: Franco Armani en entrevista con El Colombiano previo al juego contra Jaguares

Franco Armani regresó a Atlético Nacional con la misma mentalidad que lo convirtió en uno de los grandes ídolos de la historia verdolaga: ganar. En conversación con EL COLOMBIANO, el arquero argentino habló de su evolución tras conquistar América, el mundo y múltiples títulos con River Plate y la Selección Argentina, explicó por qué no considera este regreso como un retiro. Analizó el presente del club, elogió el proyecto de Lucas González y reveló cómo vive este nuevo desafío junto a su familia en Medellín.
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