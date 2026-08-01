Gobierno venezolano iniciará diálogo político la próxima semana con encuentro presencial

El diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores respaldados por Washington arranca con una primera ronda presencial en la capital de Venezuela la “próxima semana”, informaron el sábado las partes en sendos comunicados. Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Rodríguez tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero e impulsa este diálogo que puede derivar en un calendario electoral y futuros comicios. Las conversaciones, no obstante, se producen sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha dicho que no obstaculizará el proceso. Le puede interesar: Álex Saab se declaró no culpable ante corte en EE. UU. y se cancela su comparecencia presencial. El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, y la representante de los opositores, la dirigente Dinorah Figuera, sostuvieron una llamada telefónica este sábado 1 de agosto cuando estaba previsto el comienzo del proceso.

“En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables”, dijo en un comunicado Rodríguez, también jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada. Apenas minutos después, Figuera difundió un comunicado con la misma información, en el que informó tres temas a tratar en el primer encuentro: la “atención” del doble terremoto del 24 de junio, el “fortalecimiento de la democracia” y “derechos y garantías políticas”. “Agradecemos a los Estados Unidos y al Secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos”, se lee en el texto de Figuera.

Rodríguez y Figuera difundieron igualmente los nombres de sus negociadores. En el bando oficialista destaca el excanciller Jorge Arreaza, quien este año encabezó una comisión de seguimiento a la aplicación de una histórica ley de amnistía para la liberación de presos políticos, todavía cientos de ellos tras las rejas. En el bando contrario no figura como estaba previsto Machado, exiliada en Panamá, ni ningún peso pesado de la oposición. Figuera, una opositora que ha estado en exilio, encabeza la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, pero fue desconocida por Maduro. Washington, en tanto, consideró que fue elegida de manera legítima. Figuera y Jorge Rodríguez sostuvieron su primer encuentro público en junio, días antes del doble terremoto que deja más de 5.500 muertos.

Piden inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en EE. UU.

El pasado 22 de julio la administración de Donald Trump solicitó formalmente al Departamento de Justicia que se garantice la inmunidad judicial a favor de Delcy Rodríguez, quien es reconocida por Washington como la presidenta interna de Venezuela. La petición se hace desestimando unas reclamaciones abiertas por una demanda existente en el estado de Florida.