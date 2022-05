El movimiento tomó por sorpresa a la opinión pública y a los abogados del exnarcotraficante, pues se dio tras una decisión judicial del Consejo de Estado que frenó la extradición por un período de 10 días mientras se solucionaba una acción de tutela interpuesta por las víctimas.

Sin embargo, el alto tribunal confirmó en la tarde de este miércoles que la tutela fue negada y, por ende, las medidas cautelares impuestas quedan sin fundamento.

“La medida cautelar de suspensión provisional decretada por este despacho, fue adoptada en atención al principio de lealtad procesal y de buena fe, en la medida en que se atendió lo dicho por los tutelantes, en el sentido de que se habían agotado todos los mecanismos administrativos y judiciales para cuestionar la orden de extradición del señor Úsuga David; situación que no resultó ser cierta, puesto que a partir del estudio y análisis de las respuestas dadas por las entidades y la Corporacion Judicial acusada, así como de los documentos obrantes en el plenario, se pudo establecer que la vía administrativa no había sido agotada en su totalidad; razón por la cual, al advertir que el acto administrativo acusado, esto es la Resolución número 078 de 8 de abril de 2022, que dispuso la extradición del mencionado señor, no se encuentra en firme; es claro que no ha producido efectos en el mundo jurídico, razón por la cual las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la adopción de la medida, han desaparecido”, dijo el Consejo de Estado.