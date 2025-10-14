¡Otra tragedia! Joven paisa murió ahogado en una playa de Coveñas

3 y 4
En el Pacto Histórico se preguntan de dónde sale tanto dinero para los eventos que el exalcalde de Medellín está haciendo, con personajes cuestionados, y más ahora cuando se señala a su hermano Miguel de “mordidas” en contratos públicos.
Lista de donantes en el departamento pasó de 103 a 93 en 2024. Un donante puede salvar hasta 55 vidas, una fue la de Juan Guillermo.
El Festival Internacional de Títeres La Fanfarria se celebrará entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre. Vendrán grupos invitados de Brasil, Italia, Argentina, Bogotá, Ibagué y muchos más. Las funciones son para todas las edades.
El futbolista cordobés es uno de los pilares del cuadro antioqueño. Ante Chicó marcó el gol del empate 1-1.