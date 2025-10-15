¡Atención! Hay una falla eléctrica en la planta de regasificación de Cartagena, tras mantenimiento programado

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó este martes 15 de octubre que, tras culminar el mantenimiento programado de su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Cartagena, se presentó una falla eléctrica que interrumpió parcialmente las operaciones de la planta. Según el comunicado oficial, la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) —pieza clave del complejo— retomó sus operaciones a las 00:00 horas del 15 de octubre de 2025, justo después de finalizar los trabajos de mantenimiento entre el 10 y el 14 de octubre. Sin embargo, durante las primeras horas del reinicio se produjo una interrupción automática del sistema eléctrico, activada por los mecanismos de protección ante sobrecargas.

Reporte de la falla eléctrica de la planta de regasificación.

Equipos técnicos trabajan en la solución de la planta de regasificación

La compañía explicó que todo su equipo técnico, junto al personal especializado de Hoegh, operador de la FSRU, se encuentra trabajando para identificar la causa de la falla y restablecer la operación normal. “Inmediatamente se comenzó a atender la situación, y en este momento todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de Hoegh se encuentran identificando la causa y solución a este evento”, señaló la empresa. La firma también indicó que ya notificó a las autoridades competentes y a los agentes del mercado energético, con el fin de adoptar medidas preventivas que garanticen el suministro de gas durante la contingencia. Conozca aquí: MinEnergía asegura que Ecopetrol firmó en la madrugada de este jueves los contratos para suministrar gas al Caribe

Llegará buque metanero desde Estados Unidos