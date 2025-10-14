“Colombia es buena”: nace un movimiento cultural que invita a creer en lo nuestro

Lo primero que le aclararon a Bomby, el joven artista salido de la Comuna 13 y creador de éxitos como Estamos melos, fue que este era un movimiento cultural y que querían comenzar a mostrarlo en Medellín, en su comuna, en su barrio.
A lo que Bomby, sin dudarlo, dijo que sí. “Colombia es buena es un movimiento que nace para empezar a enseñarle a la gente a sentirnos muy orgullosos de lo que somos. A veces no somos conscientes de que tenemos uno de los lugares con mayor riqueza en biodiversidad. Para mí incluso es más ‘Colombia es una chimba’, si vamos a hablar en el lenguaje para la gente de la calle, pero es eso, invitar que viajemos por el país, conozcamos nuestra cultura, yo siempre he querido ser un abanderado de mi país”, cuenta el artista.