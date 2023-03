Otro enredo familiar para Gustavo Petro: critican negocios de su concuñado, Carlos Gutiérrez Robayo

No es un allegado cualquiera: además de haber financiado directa e indirectamente algunas de las campañas del hoy Presidente, el nombre de Gutiérrez Robayo –esposo de María Teresa Alcocer García, hermana de la influyente Primera Dama, Verónica Alcocer–, aparece en varias polémicas y controversias de la última década.

Semejantes tentáculos y relaciones explican por qué desde hace años Petro ha querido desmarcarse, advirtiendo que no tienen ningún parentesco.

Pero estas no son sus únicas controversias. Este empresario, oriundo de Zipaquirá (Cundinamarca), aparece en negocios con protagonistas del carrusel de la contratación de Bogotá; relaciones comerciales con el presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma”; menciones en los Panamá Papers; nexos con la finca del exembajador Fernando Sanclemente donde fueron hallados laboratorios de coca, y hasta vínculos con la empresa detrás de las vacas cargadas con coca que cayeron en España.

“Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar. ‘Concuñado’ no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley (...) Esa figura no representa parentesco ni por afinidad ni por consanguinidad ni civil”, explicó Petro en 2020.