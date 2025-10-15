“Sean serios, paguen de su bolsillo”: críticas al Pacto Histórico por indecisión frente a la consulta

La crisis interna del Pacto Histórico se profundizó este miércoles tras la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del 26 de octubre, decisión que expuso nuevas divisiones dentro del movimiento. El exalcalde se apartó luego de que, según él, “el CNE modificara las reglas a último momento”, lo que generó reclamos por el manejo político y los costos asociados.
Le puede interesar: El Pacto Histórico guarda silencio tras nuevas revelaciones contra el hermano de Daniel Quintero, ¿qué hay detrás?
La senadora Ángela Lozano cuestionó la falta de coherencia del bloque: “Siempre fue público que es consulta interpartidista. Tan sabido por todos que el mismo Pacto oficialmente retiró la consulta. Después usted la impuso a la brava en la hora límite (...). Sean serios, paguen de su bolsillo el costo de su jugarreta de hacerla-no hacerla-hacerla y ahora retirarla”.
Por su parte, Daniel Briceño advirtió que si el Pacto Histórico cancela la consulta “hará perder $123.406 millones a los colombianos”, monto correspondiente a la organización del evento ya contratada.