El Pacto Histórico guarda silencio tras nuevas revelaciones contra el hermano de Daniel Quintero, ¿qué hay detrás?

Tras conocerse las revelaciones sobre manejos presuntamente irregulares entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por parte de Miguel Quintero, hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, casi nadie desde el Pacto Histórico ha hecho pronunciamientos sobre el tema.
Desde EL COLOMBIANO consultamos a varios de sus integrantes, dos de ellos integrantes de la consulta en la que compite Quintero, como Carolina Corcho, Iván Cepeda, y también buscamos a Gustavo Bolívar y Heráclito Landínez, pero no hubo respuesta.
En redes sociales tampoco hubo pronunciamientos sobre el tema, de figuras vocales para denunciar la corrupción como María José Pizarro, Gloria Flórez, Isabel Zuleta o David Racero; al igual que las cuentas oficiales del Pacto Histórico.
Los pocos que han emitido un pronunciamiento son el propio Daniel Quintero y su jefe de campaña, Esteban Restrepo.
Por un lado, Quintero escribió en su cuenta de X “Los noto asustados”, seguido de “Igual que cuando estaba a punto de ganar la Alcaldía de Medellín, los próximos 12 días estarán llenos de ataques, montajes e incluso atentados. Tienen miedo porque saben que vamos a resetearlos”; aunque no hace una referencia explícita al caso de su hermano.