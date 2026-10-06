Capturan paloma mensajera que intentó llevar cargadores a cárcel de Santander

Una paloma fue encontrada en inmediaciones de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, con un arnés sujetado a sus alas y una especie de bolso instalado sobre su lomo. En el interior llevaba cables para cargadores de teléfonos celulares.

El hallazgo fue realizado por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes detectaron al ave cuando, al parecer, era utilizada para ingresar elementos prohibidos al establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información conocida, la paloma tenía una dirección determinada hacia uno de los patios de la cárcel, donde presuntamente era esperada por algunos privados de la libertad.

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La carga estaba envuelta en plástico vinipel y fue encontrada dentro del pequeño dispositivo que había sido instalado sobre el cuerpo del animal.