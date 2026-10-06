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“Me agredió por salvarle la vida”: habla el médico que sufrió una brutal agresión de un paciente en el nororiente de Medellín

Un médico de Metrosalud con 22 años de trayectoria fue brutalmente atacado a golpes en la Unidad Intermedia de Santa Cruz tras salvarle la vida a un paciente con sobredosis. Este, su hijo y un hermano lo golpearon recriminándole haberlo recuperado “tan rápido”.

  • La agresión ocurrió en la Unidad Intermedia de Santa Cruz, en el nororiente de Medellín. El profesional de la salud fue atacado a puños y patadas por tres hombres, entre ellos el propio paciente al que minutos antes le había salvado la vida tras ingresar por una sobredosis de cocaína. Foto: EL COLOMBIANO y toma de video cortesía.
    La agresión ocurrió en la Unidad Intermedia de Santa Cruz, en el nororiente de Medellín. El profesional de la salud fue atacado a puños y patadas por tres hombres, entre ellos el propio paciente al que minutos antes le había salvado la vida tras ingresar por una sobredosis de cocaína. Foto: EL COLOMBIANO y toma de video cortesía.
  • Momento en el que el médico agredido vuelve a atender al paciente y le reprocha por, junto con sus familiares, haberlo golpeado. Foto: toma de video cortesía.
    Momento en el que el médico agredido vuelve a atender al paciente y le reprocha por, junto con sus familiares, haberlo golpeado. Foto: toma de video cortesía.
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 3 horas
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En los 22 años que lleva desempeñándose como médico, este profesional, del que omitiremos su nombre por seguridad, no había sufrido una agresión de un paciente o familiares. Mucho menos de alguien a quien le salvó la vida tras una sobredosis de cocaína.

Eso es lo que más paradójico, incluso indignante, le resulta a este funcionario de Metrosalud, atacado a puños y patadas por tres personas, entre ellas el hombre en condición de salud delicada, su hijo y otro pariente en la Unidad Intermedia de Santa Cruz, nororiente de Medellín.

La noche de este domingo 4 de octubre parecía más normal que de costumbre. Los servicios de urgencia, sin las aglomeraciones de otras veces y un ambiente de tranquilidad que hacía presagiar una jornada sin contratiempos.

A las 8:40 de la noche, aquella paz la interrumpieron los gritos desesperados y agresivos de varias personas que llegaron a la unidad médica con un hombre inconsciente, que aparentaba un estado crítico. De inmediato, por sus signos de gravedad, el equipo lo trasladó a la sala de reanimación y le administró medicamentos y líquidos intravenosos.

Le puede interesar: Agreden a personal de la salud del Hospital General de Medellín: piden a pacientes y familiares respetar la misión médica

El primer diagnóstico, tras la valoración realizada, es que el paciente presentaba una intoxicación por consumo de cocaína y alcohol.

“Lo pasamos a la sala de reanimación y le colocamos todos los medicamentos y los líquidos endovenosos respectivos. Estos medicamentos hacen revertir los efectos de la intoxicación por cocaína. El paciente, a los 10 minutos, 15 minutos, sobrevive, o sea, se despierta y se descanaliza él mismo, preguntando quién lo había traído a urgencia, por qué estaba ahí, y asegurando que se quería ir”, comentó el médico.

No valieron las recomendaciones y ruegos del personal para que permaneciera en observación y se le realizaran exámenes médicos. El hombre no quiso continuar la atención y se retiró sin que el médico le diera el alta.

“Sale del servicio de urgencias, sus familiares vuelven y lo ingresan preguntando por qué se recuperó tan rápido. Afirmaron que era imposible que lo atendieran y lo recuperaran en tan poco tiempo. Y cuando están adentro me agreden manifestando que por qué lo había sacado, cuando fue él mismo quien se quiso salir tras haberse recuperado”, indicó.

Fue en ese momento cuando, recuerda el médico, un hombre lo tomó por el cuello y lo derribó al suelo con una especie de llave mientras otro lo golpeó en la cara con un puño que le rompió sus gafas y luego, el paciente que hasta hace un momento había salvado de una sobredosis, entró para patearlo en su abdomen.

“Me agredió, nos castigó por haberle salvado la vida rápido. Como debe ser. Es que, ante el evento de una intoxicación por sobredosis, hay que revertir los efectos porque puede producir un paro cardiopulmonar”, agregó el profesional.

Luego de la golpiza, el paciente volvió a ingresar a la sala de urgencias para continuar el procedimiento. El médico le recriminó la violencia desatada contra él.

Momento en el que el médico agredido vuelve a atender al paciente y le reprocha por, junto con sus familiares, haberlo golpeado. Foto: toma de video cortesía.
Momento en el que el médico agredido vuelve a atender al paciente y le reprocha por, junto con sus familiares, haberlo golpeado. Foto: toma de video cortesía.

”Cuando le conté lo que habían hecho él y sus familiares minutos antes, solo dijo que no se acordaba”, aseveró.

Médicos en riesgo permanente

Según la Mesa Nacional de Misión Médica, hasta finales de 2025 Antioquia era el tercer departamento con más casos de violencia contra personal médico en todas las modalidades, detrás de Norte de Santander (36 casos) y Chocó (32 ataques).

El pasado 4 de junio se registró una agresión al personal del Hospital General de Medellín, cuando dos vigilantes y un auxiliar de enfermería fueron atacados tras la muerte de un paciente. También hubo otra agresión en el mismo hospital reportada el 3 de septiembre de 2026 con capturas de los agresores.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe de 2024 sobre las agresiones al personal de la salud en Colombia, existen tres afectaciones que hacen compleja la labor humanitaria de médicos, enfermeras y personal de apoyo hospitalario: “Son víctimas directas de la violencia, desempeñan su labor en entornos altamente peligrosos y están expuestos constantemente a la narrativa de sufrimiento de sus pacientes”.

Desde las diferentes agremiaciones del personal de la salud han sido reiterativos a lo largo de los años en las peticiones para garantizar la seguridad del personal hospitalario, quienes suelen ser víctimas de los ataques verbales y físicos en muchos territorios.

Aunque los guardias de seguridad privada intentaron detener la furia de los familiares y del paciente mismo, no evitaron que ingresaran y golpearan al médico, quien debido a las lesiones que recibió fue incapacitado por 10 días.

Minutos después de la agresión, la Policía llegó al centro médico y capturó al hijo y al hermano del paciente. Después de terminar su turno, la víctima presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

“Sigo realizando mis labores encomendadas con el acompañamiento permanente de la Administración de Metrosalud desde donde se han activado todos los protocolos de seguridad, manejo y seguimiento para la atención de la misión médica y equipos de salud agredidos”, concluyó el profesional agredido.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde y cómo ocurrió la agresión al médico de Metrosalud?
La agresión ocurrió en la Unidad Intermedia de Santa Cruz, en el nororiente de Medellín. El profesional de la salud fue atacado a puños y patadas por tres hombres, entre ellos el propio paciente al que minutos antes le había salvado la vida tras ingresar por una sobredosis de cocaína y alcohol.
¿Por qué los familiares y el paciente agredieron al médico en Santa Cruz?
Según testimonio del médico, los agresores irrumpieron en el servicio de urgencias reclamando de forma agresiva por la rapidez con la que el paciente se recuperó y despertó tras el procedimiento de reanimación, asegurando que era “imposible” que lo atendieran tan rápido.
¿Cuál es el estado de salud del médico agredido y qué acciones judiciales se tomaron?
El profesional sufrió lesiones en el rostro y abdomen que le generaron diez días de incapacidad. La Policía capturó al hijo y al hermano del paciente en el lugar de los hechos, y la víctima interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.
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