Encuesta revela que Paloma Valencia “vuela” hacia la cima y los punteros se van estancando

La última encuesta de AtlasIntel muestra una tendencia que podría cambiar la carrera presidencial en las próximas semanas: la candidata Paloma Valencia saltó de 3,4% a 22,9% de intención de voto entre febrero y abril, un crecimiento que los dos punteros no han podido equiparar. El sondeo marca una suerte de estancamiento para el otro contendor de la derecha, Abelardo de La Espriella, quien tuvo su pico máximo el 25 de febrero, con 31,9%, mientras que ahora está en 27,2%. Iván Cepeda, por su parte, tiene un alza leve en las últimas mediciones, pues solo creció tres puntos desde hace dos meses, lo que podría implicar que está llegando a su techo de intención de voto.

Cambios en segunda vuelta

Otro resultado interesante de la muestra es que, en una eventual segunda vuelta, tanto De la Espriella como Valencia le ganarían a Cepeda. La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8 % frente al 39,8 % de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1 % frente a un 39,6 % de Cepeda. El candidato del Pacto Histórico derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3 % contra el 37,4 %, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4 % contra un 20,9 %.

Frente a la intención de voto de primera vuelta, parece ser una carrera de los tres punteros: en el cuarto lugar está Sergio Fajardo con 5,1 %, a casi 20 puntos de Valencia. Después aparece Claudia López, con 1 %, es decir, la candidata no supera el margen de error del estudio.

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 9 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment o Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR). En total fueron encuestadas 3.617 personas de todas las regiones del país, con un margen de error del 2% y un nivel de confianza de 95 %.

No hay alianza en la derecha

Este jueves, la senadora Paloma Valencia se refirió a la posibilidad de un acercamiento con el también candidato de derecha, Abelardo de la Espriella y fue enfática en descartar, por ahora, cualquier acuerdo. “No, yo no creo que alianza para primera vuelta vaya a haber”, aseguró en diálogo con Caracol Radio. La candidata del Centro Democrático explicó que, en su caso, existen además restricciones legales que condicionan cualquier movimiento político. “Personalmente tengo una restricción legal. Cuando usted participa en una consulta tiene que ir a primera vuelta”, señaló. A esto sumó su lectura sobre el otro aspirante: “Yo evidentemente no creo que el doctor De la Espriella, que tiene una campaña tan organizada, esté pensando en venirse a adherir a la mía”. En contexto: Iván Cepeda se queda sin el apoyo del Partido de la U para las presidenciales del 31 de mayo Para Valencia, el panorama es claro en el corto plazo: “Creo que aquí vamos a ir todos a primera vuelta”, insistió, en línea con la idea de una competencia fragmentada antes de eventuales acuerdos posteriores. También negó cualquier tipo de acercamiento o diálogo con el abogado: “No hay ninguna relación. Yo no hablo con él, pero es que no hemos hablado ni antes, ni después, ni durante. Aquí lo que hay es cada quien en su legítima campaña”, afirmó. Finalmente, puso sobre la mesa la dificultad de trasladar votos de una candidatura a otra como si se tratara de estructuras mecánicas. “Yo no creo que en mi electorado uno le diga: ‘váyanse todos para donde De la Espriella’ y todo el mundo salga corriendo. Y lo mismo creo que pasaría para allá si les dicen: ‘váyanse para donde Paloma’. La política tiene el problema de que la gente no son fichas en una bolsita (sic)”, concluyó. Desde hace unos días, De la Espriella habla de que su campaña es la de los “nunca”, que precisamente busca enfrentarse a esa imagen tradicional de “los de siempre”. En redes sociales dijo: “Yo represento a los que nunca hemos gobernado y nunca hemos defraudado al Pueblo”. En esa ocasión, el abogado puso el mensaje en respuesta a un trino del expresidente Álvaro Uribe, en el que se hablaba de una posible unión. Ante esa narrativa, el Centro Democrático publicó un mensaje en el que respondió directamente a De la Espriella: ”El doctor Abelardo de La Espriella insinúa que Paloma Valencia hace parte del “establecimiento tradicional” y la califica como “los de siempre”. “Se equivoca gravemente: Paloma Valencia representa la nueva política (...) Habrá que preguntarle al doctor Abelardo, si en junio del año pasado, cuando solicitó ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático, y que por razones de reglamento del partido no pudo hacerlo, pensaba lo mismo”.

Partidos dicen “no” a Cepeda