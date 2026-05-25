Inmobiliaria habría captado arriendos sin responder a propietarios ni arrendatarios en Medellín

Más de 40 personas habrían salido afectadas por la presunta estafa de una firma inmobiliaria que ofrecía sus servicios en Medellín.
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Entre las víctimas reportadas hay tanto personas que acudieron a esa empresa para poner bajo su administración bienes inmuebles, como otros que lo hicieron en calidad de arrendatarios.
La investigación al respecto fue asumida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la información recopilada, la modalidad del timo consistía en recibir las propiedades para su administración y captar dineros de arriendo o anticipos sin trasladarlos a los propietarios o sin entregar los inmuebles ofrecidos.
Las víctimas señalan que, ante los reclamos que ellos les hacían, la empresa argumentaba problemas financieros o bancarios para justificar el incumplimiento de pagos.