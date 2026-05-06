Lista Clinton y seguridad fallida: Nuevos detalles sobre cómo se habría colado el dinero de Papá Pitufo en la campaña Petro

El gobierno de Gustavo Petro se ha visto empañado por un escándalo de presunta corrupción donde un nombre causa estruendo cada vez que se menciona en la Casa de Nariño. Se trata del señalado contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien al parecer se habría colado en la campaña del Pacto Histórico en el 2022. Tras conocerse un video en donde se evidencia que el hoy mandatario viajó en una de las avionetas de Marín y en medio de las investigaciones por presunto ingreso de dineros de contrabando a la campaña que hoy tiene en la Casa de Nariño a Petro, uno de los exintegrantes de ese equipo ha revelado detalles sobre cómo se habrían burlado los filtros de seguridad para que el hoy presidente usara esa avioneta. Lea también: Destapan reuniones entre campaña Petro Presidente y el ‘zar del contrabando’ donde entraron y se devolvieron $500 millones en efectivo Se trata de Felipe Tascón, economista y exintegrante de la campaña de Gustavo Petro y quien en la actualidad está en el equipo de Iván Cepeda. En una conversación con la revista Semana detalló los respectivos filtros que fueron supuestamente burlados.

¿Cómo Papá Pitufo pudo financiar una avioneta para la campaña de Gustavo Petro?

De acuerdo con el relato de Tascón al medio mencionado, el uso de la avioneta del señalado zar del contrabando ocurrió el 12 de noviembre de 2021 cuando Petro debía viajar de Cali a Buenaventura para un evento político. Ese día, debido a derrumbes que bloqueaban la vía terrestre, se buscó de urgencia una alternativa aérea. Ante eso, la líder de Colombia Humana en Buenaventura, Leyla Carabalí informó que se había conseguido una avioneta en Cali para el desplazamiento. Una vez ocurrido esto, Tascón, según esta versión, afirmó haber pedido la matrícula de la aeronave y el nombre de la empresa propietaria. Esa información habría sido entregada a Polo Ávila, quien cotejó los datos con la Lista Clinton.

Dicha verificación dio como resultado que la aeronave pertenecía a una empresa legal y no tenía antecedentes ni líos judiciales, por lo que se dio “vía libre” para el vuelo. Sin embargo, esos filtros verificaron la legalidad del avión, más no la procedencia del pago. Inicialmente, Carabalí había informado que quien gestionó la avioneta había sido Ferney Lozano, excandidato a la Gobernación del Valle del Cauca, sin embargo, una vez llegaron al puerto el hoy presidente se dio cuenta del engaño.

Gustavo Petro y Augusto Rodríguez se dieron cuenta de lo ocurrido una vez llegaron a Buenaventura

Tascón relató que una vez llegó desde Cali a Buenaventura, se desplazaron al hotel Torre Mar. Allí les presentaron a César Valencia como el financiador del vuelo. El economista subrayó que este hombre se mostró como alguien “cordial, tranquilo, sonriente”. Valencia, al parecer, era conocido por el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien al verlo “entró en cólera”, pues ya reiteradamente había intentado penetrar la campaña presidencial.

El ahora integrante de la campaña de Cepeda reiteró que en ese instante Petro mostró su molestia y dio la orden de no regresar en esa aeronave. Debido a esto, el candidato volvió a Bogotá por Satena y su equipo de confianza regresó a Cali por tierra, dejando que la avioneta financiada supuestamente por el contrabando retornara vacía. Justamente, la molestia del en ese entonces senador se dio porque conocían la gravedad de lo ocurrido, pues Tascón le confirmó a ese medio que, finalizada la jornada, el actual director de la UNP le contó las implicaciones de esa infiltración a la campaña. Siga leyendo: Petro admitió que viajó en avioneta de ‘Papá Pitufo’, se adelantó al escándalo y dijo que “querían chantajearme con esa foto”

¿Qué ha dicho el presidente sobre la financiación de ese vuelo?

Aunque el economista confirmó que tanto Gustavo Petro como Augusto Rodríguez se molestaron en ese entonces por lo ocurrido, en declaraciones del mandatario dadas hace más de un año reconoció haber viajado en avioneta de Papá Pitufo, pero enfatizó en solo darse cuenta que era una aeronave del contrabandista tiempo después. “Yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes— éramos muy pocos en una avioneta pequeña— había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias Pitufo, para que tuviera una forma de extorsionarnos”, contó Petro en una entrevista con el medio oficialista Vida en febrero de 2025.

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