Lista Clinton y seguridad fallida: Nuevos detalles sobre cómo se habría colado el dinero de Papá Pitufo en la campaña Petro

El gobierno de Gustavo Petro se ha visto empañado por un escándalo de presunta corrupción donde un nombre causa estruendo cada vez que se menciona en la Casa de Nariño. Se trata del señalado contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien al parecer se habría colado en la campaña del Pacto Histórico en el 2022.
Tras conocerse un video en donde se evidencia que el hoy mandatario viajó en una de las avionetas de Marín y en medio de las investigaciones por presunto ingreso de dineros de contrabando a la campaña que hoy tiene en la Casa de Nariño a Petro, uno de los exintegrantes de ese equipo ha revelado detalles sobre cómo se habrían burlado los filtros de seguridad para que el hoy presidente usara esa avioneta.
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Se trata de Felipe Tascón, economista y exintegrante de la campaña de Gustavo Petro y quien en la actualidad está en el equipo de Iván Cepeda. En una conversación con la revista Semana detalló los respectivos filtros que fueron supuestamente burlados.