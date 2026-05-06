Sapiencia destinará $1.700 millones para que los maestros de Medellín estén más cualificados

Una de las fuertes apuestas de Medellín es que sea la ciudad con los docentes mejor formados del país. Por esta razón, a través de Sapiencia, se destinarán 1.700 millones de pesos para que 20 profesores puedan realizar sus estudios de posgrado sin que se tengan qué preocupar por cómo pagarlos.
Los docentes beneficiados realizarán estudios que son clave para el desarrollo de los estudiantes de la ciudad, como son Ciencias de la Educación (16), Ciencias Sociales y Humanas (2), Ciencias de la Salud (1) e Ingeniería y Arquitectura (1).