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Sapiencia destinará $1.700 millones para que los maestros de Medellín estén más cualificados

Los recursos serán destinados por Sapiencia y la Alcaldía de Medellín, para que 20 docentes puedan realizar sus estudios de posgrado sin ningún inconveniente.

  • Los docentes de Medellín contará con apoyo distrital para continuar con su formación académica y así mejorar su nivel para la educación de los niños y jóvenes de la ciudad. FOTO: CORTESÍA
    Los docentes de Medellín contará con apoyo distrital para continuar con su formación académica y así mejorar su nivel para la educación de los niños y jóvenes de la ciudad. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Una de las fuertes apuestas de Medellín es que sea la ciudad con los docentes mejor formados del país. Por esta razón, a través de Sapiencia, se destinarán 1.700 millones de pesos para que 20 profesores puedan realizar sus estudios de posgrado sin que se tengan qué preocupar por cómo pagarlos.

Los docentes beneficiados realizarán estudios que son clave para el desarrollo de los estudiantes de la ciudad, como son Ciencias de la Educación (16), Ciencias Sociales y Humanas (2), Ciencias de la Salud (1) e Ingeniería y Arquitectura (1).

Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, expresó que “invertir en su formación es una decisión estratégica para garantizar que nuestras niñas, niños y jóvenes accedan a una educación pertinente, de calidad y conectada con los retos del presente y del futuro”.

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La idea con esta financiación es que los docentes puedan eliminar las barreras económicas que existen para hacer estos estudios superiores y, de paso, que se les reconozca la labor como los principales líderes de la transformación social.

Una de las beneficiadas fue Yolima Perea Mosquera, coordinadora de la Institución Educativa Loma Hermosa, en el corregimiento de San Cristóbal. Actualmente está culminando sus estudios de doctorado en Educación y Estudios Sociales.

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Destaca que esto le permite avanzar en su trayectoria profesional, impactando así su capacidad de liderar procesos de transformación, y de paso, tener un gran apoyo económico para unos estudios que valen varias decenas de millones de pesos.

“Cuando uno decide avanzar, encuentra el camino. Hoy tengo la oportunidad de seguir aprendiendo para aportar más a mis estudiantes, a mis colegas y a la construcción de una escuela más participativa y democrática”, expresó la docente.

Para garantizar que los recursos sean invertidos en las finalidades educativas, desde Sapiencia manejan el modelo de financiación integral, que consiste en que se cubre el 100% de la matrícula, pero los recursos se le entregan a la institución de educación superior, no al docente.

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