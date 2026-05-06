Comunidades exigen capacitación pedagógica tras muerte de un niño por detonación de explosivo en Antioquia

Tras los hechos del domingo pasado en los que murió un niño de 12 años y tres personas resultaron heridas al activarse un artefacto explosivo en un área rural del Bajo Cauca, organizaciones sociales de la zona pidieron que haya una capacitación efectiva de los pobladores para que reconozcan ese tipo de elementos y puedan evitar incidentes similares al ocurrido.

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El episodio trágico aconteció en la vereda Garrapata, localizada en el corregimiento Puerto Triana, aproximadamente a una hora del casco urbano de Caucasia.

Como producto de la detonación cuatro personas fueron llevadas al hospital local, pero una de ellas, el menor de 12 años, quien al parecer presentaba amputación de sus miembros inferiores, ya había muerto.

Los demás presentaron lesiones por esquirlas y no revistieron peligro para sus vidas. Entre ellos había otro menor de edad y dos jóvenes de 18 y 20 años.

El lunes, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, indicó que “según las primeras versiones recopiladas, el elemento habría sido encontrado en un potrero y posteriormente trasladado a la vivienda, donde fue manipulado generando su detonación”.

El Bajo Cauca es una subregión donde se ha vuelto permanente la presencia de grupos armados, pero existe un dominio del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). También por allí actúan las disidencias de las Farc y el Eln.

Esto hace que sea constante la alarma por la posible presencia de Minas Antipersonal (MAP) y las Municiones sin Explotar (MUSE).

Ante esto, el movimiento Social Raíces Bajo Cauca y la Asociación de Campesinos Unidos por las Tierras de Cacerí (Ascautic) rechazaron lo ocurrido y pidieron que los habitantes de zonas rurales sean capacitados para detectar ese tipo de artefactos y para actuar de manera adecuada en caso de que se topen con uno de ellos.

“La comunidad rural de Cacerí -corregimiento cercano al sitio donde ocurrió el hecho catastrófico- ve con mucha preocupación lo sucedido. La petición al Gobierno Departamental, Municipal y Nacional, y a las entidades que tienen esa misión, es que nos ayuden a capacitar a las escuelas rurales para reconocer ese tipo de artefactos y prevenir eventos como ese que afectan al a región y que cuando se trata de niños es todavía más lamentable”, expresó Juan Carlos Polo, integrante de Raíces.

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Según el líder social, si bien en el pasado conoció de entidades que hicieron pedagogía para la prevención y hubo algunas campañas, estas acciones no se habrían vuelto a realizar.

Solicitó que dispongan de personal especializado que realice un diagnóstico de la situación y un balance de las Minas Antipersonal (MAP) y las Municiones sin Explotar (MUSE) que hay sembradas en la zona y que a la vez hagan el trabajo educativo.