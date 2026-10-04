Policía de Portugal busca a ‘Papá Pitufo’ y no lo encuentra en las direcciones que reportó

La Policía Judicial portuguesa verificó las direcciones conocidas de Diego Marín Buitrago y no lo encontró. La Embajada de Portugal informó la situación a las autoridades colombianas. Su defensa reconoce que cambió de domicilio, pero asegura que continúa en ese país.
Las autoridades de Portugal no lograron ubicar a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en ninguna de las direcciones que figuraban como sus domicilios.
La situación fue comunicada oficialmente a Colombia a través de la Embajada de Portugal y posteriormente incorporada a los canales de cooperación con Interpol.
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El dato aparece en una comunicación oficial en la que se informa que la Policía Judicial portuguesa realizó las respectivas verificaciones y estableció que el ciudadano colombiano “no se encuentra residiendo en ninguna de las direcciones conocidas”.
La búsqueda se produjo después de que Marín Buitrago no asistiera a las dos últimas diligencias judiciales en las que estaba prevista su participación. La ausencia generó inquietud entre las autoridades portuguesas, que procedieron a verificar los lugares de residencia que había reportado previamente.
El resultado de esas verificaciones fue remitido a la oficina de Interpol en Lyon, Francia, y posteriormente llegó a Colombia por conducto de la Dijín.
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