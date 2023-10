El mandatario hizo que los reflectores apuntaran hacia esta megaobra de movilidad por su insistente deseo de que se frene el contrato que está en marcha con el constructor chino y se haga un tramo subterráno. Así lo dejó claro, incluso proponiendo que sea la Nación quien asuma el 100% de los costos, lo que se traduce en $12 billones adicionales, sin contar los 6 años más de atraso para las obras.

Para la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, Lina Luna Beltrán, el gran error de Petro fue “centrar su visita en un tema para el que diplomáticamente no se debe citar a un presidente, sino enviar ministros o una comitiva especial”. Además, la académica calificó esa actitud como “un error diplomático”, pues se perdieron de foco los principales temas de interés para el Estado colombiano.

La amistad con Xi Jinping

Para empezar, está claro que un gobierno como el de Gustavo Petro es mucho más afín a Xi Jinping y sus aliados. Además de la cercanía ideológica entre ambos, Colombia necesita de China porque es nuestro segundo aliado comercial más importante, solo superado por Estados Unidos, y China necesita de nosotros porque le conviene mucho ganar aliados en la región.

Pese a eso, las relaciones diplomáticas con Xi Jinping habían sido frías durante las últimas cinco décadas, un hecho que se explica por gobiernos más de centro-derecha e intereses muy enfocados en mantener y fortalecer la relación con EE.UU. Por eso, “el mayor logro de Petro y casi que el único real, fue elevar las relaciones a una Asociación Estratégica”, como explicó Luna.

Lo demás fue la firma de 12 memorandos de entendimiento o acuerdos de cooperación bilateral, que son apenas son una manifestación de intención de colaborar en temas como tecnología, educación y seguridad nacional, “pero que en la práctica no se traducen en nada concreto”, dice la internacionalista.

Lo que sí fue clave, es que pasar a tener una Asociación Estratégica con China, significa que los países ya no se dejan dominar por simple oferta y demanda sino que comienzan a hablar de manera estratégica para pactar negocios, apoyos y convenios que representen un gana - gana real para ambos.

Bajo ese contexto está claro que Petro sí ayudó a establecer una mejor relación con China y que eso beneficiará al país porque podría representar muchísimos millones más en exportaciones e inversión extranjera; sin embargo, pudo haber hecho más si hubiera firmado el proyecto clave de China: la Franja y la Ruta.

Lo que Colombia no hizo

Además de centrarse en el metro y no en su visita al gobierno chino, Petro también le mostró a Xi Jinping que no confía del todo en el proyecto de la Franja y la Ruta, la principal apuesta internacional de China que busca construir infraestructura en todo el mundo para reducir los tiempos de transporte de carga en un 5% y disminuir la pobreza global en un 10%. “China es mucho más flexible con los que son más amigos y nosotros, al no firmar la Franja y la Ruta, mostramos que todavía no confiamos tanto en ellos, una decisión que podría entorpecer las futuras negociaciones”, detalla Luna Beltrán.