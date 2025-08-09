¿Cómo están repartidos los futbolistas colombianos en las ligas del mundo?

Los futbolistas colombianos, como el café, están de moda. En todo el mundo quieren tenerlos. Este mercado de pases ha sido muestra de eso. Algunos van desde nuestro continente a Europa, con la promesa de ser ídolos en el balompié más competitivo del mundo.
Ejemplo de eso son Jhon Arias y Richard Ríos, quienes salieron del fútbol brasileño con rumbo al Viejo Continente. El antioqueño, de 25 años, dejó el Palmeiras y firmó contrato, hasta 2030, con el Benfica portugués.
El chocoano, por su parte, salió como referente del Fluminense de Río de Janeiro –aplaudido por el Maracaná–, para el Wolverhampton inglés donde solo necesitó once minutos para demostrar que es un futbolista de gran nivel y anotó su primer gol. “El Pelé colombiano”, como lo bautizaron en Brasil, también firmó contrato por 5 temporadas.