A través de una carta, el jefe de esa colectividad, indicó que al interior de la bancada no hay ningún parlamentario que “esté defendiendo a las EPS”, sino que lo que se defiende es “la salud de los colombianos”, por eso indicó que se debe “construir sobre lo construido”.

“La decisión oficial y de fondo en bancada, que será obligatoria, se tomará el martes 11 de abril, que no será, les aseguro, al menos no en la opinión del presidente del partido, para dejar en libertades”, manifestó Cepeda en diálogo con Blu Radio.

El jefe de la colectividad fue enfático en asegurar que ese día se está convocando a la bancada en pleno con los expertos para el análisis y toma de decisiones. “No vamos en líneas medias, vamos en el sí o el no, o se acogen nuestras recomendaciones o ahí no estaremos”, indicó.

El líder conservador señaló que, en su opinión, en el texto presentado para la ponencia ante la Comisión Séptima de la Cámara “no se recogen los puntos que expresamos en su momento los tres partidos”, es decir, la U, Conservadores y Liberales.