El pasaporte colombiano incluirá una nueva categoría para los no binarios

El periodista Juan Alcaraz, de EL COLOMBIANO, entrevistó a Dani García en marzo del año pasado. Cuando le preguntó por qué había instaurado la tutela, su respuesta fue:

“Todo parte de mi tesis de grado de maestría, esto lo utilicé como argumentos, ahí está parte de mi experiencia de vida y más esas herramientas teóricas. Ahí reflexiono cómo en un momento no me reconozco como hombre y experimento la idea de lo femenino (se vestía como mujer y se puso prótesis). Después de entender que eso que nombramos femenino también me obliga a un deber ser de determinada manera, hubo un momento en mi cabeza que dijo no más, que no me quería ver ni como una mujer ni como un hombre, entonces quise proponer algo diferente, a las personas como yo nos toca librar muchas luchas”.