Justicia mantiene en firme el pago de $1.3 billones a Portugal por contrato de pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la solicitud de la Procuraduría General de la Nación para suspender el desembolso de 1,3 billones de pesos que acordó el Estado colombiano con la Casa de la Moneda de Portugal para la implementación del nuevo modelo de fabricación de pasaportes.
La decisión fue adoptada por el magistrado José Élver Muñoz, quien concluyó que frenar el pago podría poner en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y afectar los derechos adquiridos por la entidad portuguesa, al considerar que estos fueron obtenidos de buena fe.
En el auto, el magistrado explicó que la Procuraduría no logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la medida cautelar. Además, señaló que, en caso de que el convenio sea declarado nulo más adelante, el Estado cuenta con mecanismos legales para recuperar los recursos, sin necesidad de suspender de manera provisional el giro.
La solicitud de suspensión había sido presentada por el Ministerio Público en noviembre de 2025 y permaneció varios meses sin resolverse debido a distintos recursos e incidentes procesales.
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Durante ese tiempo, la Casa de la Moneda de Portugal también intentó que se anulara el proceso judicial, petición que fue negada por el Tribunal el pasado 30 de junio. Posteriormente, la entidad europea se opuso a la medida cautelar promovida por la Procuraduría.