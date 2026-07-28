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¡A todo o nada en Brasil! DIM busca la clasificación a octavos de la Sudamericana ante Vasco da Gama

El Medellín visita este miércoles (5:00 p.m.) a un Vasco da Gama que marcha 17.º en el Brasileirao. El ganador de la serie avanzará a octavos de final.

  • Yony González, delantero del Deportivo Independiente Medellín. El juego de ida, en el Atanasio, se liquidó 2-2. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Yony González, delantero del Deportivo Independiente Medellín. El juego de ida, en el Atanasio, se liquidó 2-2. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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Una exigente misión tendrá el Deportivo Independiente Medellín este miércoles en Brasil, donde buscará un resultado que le permita mantenerse en competencia en la Copa Sudamericana, en el proceso que acaba de asumir el técnico antioqueño Luis Amaranto Perea.

La tarea, que iniciará a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), es quedarse con la serie que disputa ante Vasco da Gama, elenco con el que empató hace ocho días 2-2 en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de ida. El resultado se definió en los últimos minutos, cuando el conjunto antioqueño prácticamente tenía asegurada la victoria.

En esa ocasión, el Poderoso se fue en ventaja a los 45+4’ con anotación de John Montaño. Luego, el rival igualó a los 46’, en el inicio de la etapa complementaria, con un autogol de Joaquín Varela. El DIM volvió a ponerse en ventaja con el doblete de Montaño, a los 72’, pero Vasco aprovechó un error defensivo y rescató un empate con el tanto de Claudio Spinelli, a los 86’.

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Esa espinita que les quedó a los jugadores del Poderoso se la quieren sacar hoy en el estadio São Januário, de Río de Janeiro. El empate, por cualquier marcador, obligará a definir la llave con lanzamientos desde el punto penalti, pero el conjunto paisa quiere resolverla en el tiempo reglamentario.

La victoria 3-2 el fin de semana ante Pasto, en el inicio de la Liga colombiana del segundo semestre de 2026, es una motivación para el Rey de Corazones, que mostró pasajes de fútbol interesantes y que, en la definición, estuvo acertado con los goles de Jhan Mena, Hayen Palacios y John Montaño.

El equipo tiene momentos en los que juega bien al fútbol, pero a veces confundimos intensidad con desorden. Si resolvemos eso, podremos hacer más goles. Hay actitud y ganas para hacer grandes cosas”, dijo Amaranto en rueda de prensa tras ese triunfo.

El estratega urabaense recordó que llevan poco tiempo de trabajo, pero se mostró contento porque ve factible consolidar el juego que pretende implementar. En relación con el duelo frente a Vasco da Gama, señaló que es un equipo fuerte que no refleja su poderío en la ubicación actual en el torneo brasileño. De ahí que, para enfrentarlo, decidió rotar el plantel e hizo cinco cambios contra Pasto para bajar las cargas y permitir que sus hombres lleguen fuertes al partido internacional.

Así están los brasileños

La actualidad de Vasco da Gama no es la mejor de cara a este compromiso. En la tabla del Brasileirão, el equipo carioca marcha en la posición 17 entre 20 equipos. En su juego más reciente por el torneo local, el pasado 25 de julio empató 1-1 con Mirassol en el propio Estádio São Januário, resultado que llegó luego de una derrota por 1-0 frente a Vitória en la fecha anterior. El irregular presente liguero contrasta con lo hecho en la Sudamericana, torneo en el que Vasco necesita el triunfo o la definición por penaltis para seguir con vida frente al DIM.

Lea aquí: Semana decisiva en la Copa Sudamericana: Medellín, Santa Fe y Boca buscan el paso a octavos; prográmese

Avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana le representaría al club antioqueño un ingreso de 600.000 dólares que, sumados a los 500.000 dólares que recibió por llegar a los actuales playoffs, serían de gran valor para el sostenimiento económico de la institución, después de las millonarias pérdidas que ha tenido por las sanciones de la Conmebol tras los disturbios ocurridos en el encuentro contra Flamengo por la Copa Libertadores.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y en qué estadio se juega Vasco da Gama vs. DIM por Copa Sudamericana?
El partido se disputará a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio São Januário, ubicado en Río de Janeiro, Brasil.
¿Qué resultado necesita el Medellín para clasificar a octavos de la Copa Sudamericana?
El Independiente Medellín necesita ganar el partido en el tiempo reglamentario por cualquier marcador para avanzar directamente; en caso de empatar (sin importar el marcador de goles), la clasificación se definirá mediante lanzamientos desde el punto penalti.
¿Cuánto dinero gana el DIM si clasifica a los octavos de final?
El Medellín recibirá un premio económico de 600.000 dólares si logra avanzar a octavos de final, dinero que se sumará a los 500.000 dólares que ya obtuvo por clasificar a la fase de playoffs.
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