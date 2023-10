“El incremento de la minería ilegal ha desplazado a las comunidades comprometidas en el proceso de sustitución, lo que ha generado nuevos espacios de violencia y ha acrecentado el poder zonal de esos grupos, impidiendo la ejecución de las órdenes de restitución de tierras y ocasionando nuevas revictimizaciones, desplazamientos, despojos y la muerte de muchos líderes sociales”, agregó el defensor.

Camargo también alertó que la política de paz total del actual gobierno de Gustavo Petro no debe afectar la implementación del Acuerdo de Paz: “Ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados, antes que desistir de su actividad ilegal, ponen palos en la rueda e impiden que lo previsto en el Acuerdo se pueda concretar. Esta propuesta de paz total del Gobierno Nacional no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto”.

Las alertas también están relacionadas con la poca articulación entre las entidades para materializar la política de sustitución de cultivos. En esa línea, se advierte por “altos niveles de improvisación”, que se mantienen después de seis meses de que la propia Defensoría presentó un informe en el mismo sentido.