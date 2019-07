Abogado de Santrich no sabe el paradero de su cliente

Eduardo Matyas, abogado de Seuxis Paucias Hernández, dijo a la salida de la fallida audiencia de indagatoria en contra del exjefe guerrillero que desconocen el paradero de su cliente y que no habla con él desde hace unos 15 días cuando finalizaron las sesiones en el Congreso.

“El despacho optó por levantar la sesión, que después tomaban una decisión, pero no sabemos cuándo será”, indicó el jurista quien reconoció que la Corte Suprema de Justicia ha dado todas las garantías en el proceso, pero que desde el Ejecutivo no ha sido así.

Sobre una eventual expedición de orden de captura en contra de Jesús Santrich, su abogado señaló que esperarán la notificación oficial de esa boleta de detención para analizar el paso a seguir.

“Desde el Ejecutivo, el procurador, el Ministerio de Defensa y la Embajada (de Estados Unidos) han pedido su captura. Es por esto que cualquier ciudadano estaría amedrentado ante esta andanada de criminalizarlo, de pedir su orden de captura, su linchamiento público”, anotó el abogado.

Sin embargo, detalló que desconocen las razones por las que su cliente no concurrió a la Sala de Instrucción por orden del magistrado Francisco Farfán que lo citó para que entregara su versión en el proceso por el presunto delito de narcotráfico.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia iniciará una sesión extraordinaria en la que los magistrados definirán si atienden el pedido de la Procuraduría en el sentido de que se libre una orden de captura o se fije una nueva fecha para la audiencia.

“A los llamados que nos haga la Corte acudiremos. Nosotros esperábamos que concurriera, no sabemos las razones por las que faltó. Nosotros, especulando, decimos que no se ha presentado probablemente por razones de seguridad no lo ha hecho, pero no tenemos la manifestación expresa de él”, apuntó.

Al respecto de la citación que el próximo 29 tendrá que rendir ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Matyas espera que Santrich aparezca a su primera cita ante el Tribunal de Paz.