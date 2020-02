Fedegán escribirá su historia del conflicto con el Centro Nacional de Memoria Histórica

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) firmarán un convenio para contar cómo el conflicto armado afectó a los miembro de ese gremio.

“Durante muchos años la Fundación Colombia Ganadera hizo un trabajo en todo el país para identificar aquellos ganaderos que habían sido objeto de todo tipo de vejámenes y crímenes de lesa humanidad y publicamos dos libros, que contienen cerca de 10.000 casos de ganaderos secuestrados, asesinados o con afectación patrimonial de cuenta de todos los grupos armados: Eln, Farc, paramilitares”, contó a EL COLOMBIANO el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien le entregó ayer ambos documentos a Darío Acevedo, director del CNMH.

Ambas entidades quedaron con el compromiso de avanzar en la firma de un convenio que permita contar la experiencia de los hacendados y que sirva de insumo para presentar a ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

De acuerdo con Lafaurie, las Farc declararon objetivo militar a los ganaderos en 1964, y eso es algo que debe considerar la JEP en su ánimo de otorgar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas.

Lluvia de críticas

Una vez que se conoció esta noticia, surgieron criticas entre quienes, como el analista León Valencia, consideran que los ganaderos en su conjunto han estado más del lado de los victimarios que de las víctimas: “Es cierto, los ganaderos fueron asediados y golpeados por la guerrilla, pero también es cierto que la respuesta de muchos auspiciada por Fedegan fue la conformación de paramilitares y la atrocidad, ahora Dario Acevedo de memoria histórica y Lafaurie les quieren lavar la cara”, anotó.

Es de recordar, por ejemplo, que el expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Antonio Osorio Villadiego, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir. Estas conductas criminales fueron cometidas, según la Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en alianza con Vicente Castaño Gil, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

También, Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, fue condenado a 9 años de prisión por concierto para delinquir, al comprobarse sus vínculos con el paramilitarismo. Hoy pide pista ante la JEP.

Al respecto, Lafaurie advirtió que “que haya habido algunos que eventualmente actuaron en el marco de la ley, eso no lo representa Fedegán, eso deben responderlo a la justicia. Lo que no puede ocurrir es que se queden sin su reconocimiento como víctimas y sin sus derechos cientos de miles de ganaderos que han sufrido los vejámenes del conflicto y que lo siguen sufriendo. Ayer nada más secuestraron a un ganadero a 30 kilómetros de Cúcuta. Esto no puede seguir pasando”.