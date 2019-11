Funcionarios del CTI siguen retenidos en Corinto, Cauca

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, denunció que los 18 funcionarios del CTI de la Fiscalía y la funcionaria de la Defensoría del Pueblo aún permanecen en el corregimiento Media Naranja, en la zona rural de Corinto, luego de ser hostigados por disidentes de la columna móvil Dagoberto Ramos de las Farc.

Según la organización sindical, en un comunicado de prensa, solicitan “con extrema urgencia al Fiscal General de la Nación y la Presidencia de la Republica el repliegue y evacuación por vía aérea, o la vía más expedita, de los 18 compañeros del CTI que se mantienen en ese lugar y que eran retaguardia de la mencionada diligencia”.

Hay que recordar en la mañana del pasado miércoles, los funcionarios judiciales y soldados fueron hostigados con explosivos y ráfagas de fusil por los disidentes, cuando llegaron al sitio para adelantar la reconstrucción de la escena del homicidio de Flower Trompeta.

“La petición se hace con fundamento en convenios internacionales de Derechos Humanos firmados por Colombia, donde claramente se establece que no se pueden involucrar civiles en la guerra interna de cualquier país. Nuestros compañeros no son cuerpo armado y no están entrenados para enfrentar grupos criminales fuertemente armados, que cuentan en la zona con francotiradores ubicados estratégicamente”, agrega el comunicado de prensa de Asonal Judicial.

Esta actuación judicial se dio luego que el pasado 28 de octubre, en esta zona, murió Flower Trompeta en medio de un procedimiento militar, situación que determinó que la Fiscalía entrara a investigar el caso.