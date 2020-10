No contar plenamente la verdad o contarla a medias, no reconocer hechos tan dolorosos como varias ejecuciones extrajudiciales y, por el contrario, aseverar que esos homicidios fueron cometidos por ignorancia o ausencia de juicio moral, y no reconocer la verdad, son algunas de las razones por las que las víctimas solicitaron a la Justicia Especial para la Paz la exclusión del general (r) Mario Montoya.

“Todo lo anterior ha llevado a las víctimas a expresar su rechazo a lo que consideran una burla...